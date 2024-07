Timothée Chalamet se transforme en Bob Dylan pour A Complete Unknown

Searchlight Pictures dévoile un teaser du film A Complete Unknown qui retrace la carrière du chanteur américain Bob Dylan.

Tl;dr A Complete Unknown se dévoile avec un teaser.

Timothée Chalamet incarne Bob Dylan.

A Complete Unknown est réalisé par James Mangold et met en vedette plusieurs stars.

Timothée Chalamet pourrait recevoir son premier Oscar.

Bob Dylan sur le grand écran

Le voile a été levé sur la nouvelle bande-annonce de A Complete Unknown, un biopic très attendu. Incarnant le jeune Bob Dylan sur le chemin de la célébrité, nous retrouvons à l’affiche Timothée Chalamet, célèbre pour son rôle dans Dune et Wonka. Le film est réalisé par James Mangold et regroupe une pléiade de stars, dont Elle Fanning, Boyd Holbrook, Edward Norton, Monica Barbaro, Scott McNairy, Charlie Tahan, et Dan Fogler.

Un voyage dans le temps avec Bob Dylan

La bande-annonce débute par une introduction de Bob Dylan par le personnage de Pete Seeger, qui annonce avoir rencontré un « jeune homme » offrant « un aperçu du futur« . Ensuite, nous voyons le personnage de Dylan, interprété par Chalamet, guitare à la main et seul avec sa voix sur scène. Le film A Complete Unknown nous propose un voyage à travers le Greenwich village des années 60, illustrant la montée en puissance du jeune artiste avant de dévoiler davantage de sa vie après avoir été propulsé vers la célébrité.

Timothée Chalamet à l’assaut de l’Oscar

Depuis son rôle dans le film nommé aux Oscars Call Me By Your Name du réalisateur Luca Guadagnino, le comédien franco-américain Timothée Chalamet a vu sa célébrité monter en flèche. Il a su démontrer ses talents musicaux dans Wonka et a prouvé sa capacité à jouer des personnages énigmatiques dans des films comme Bones and All. Il a également confirmé son statut de star de premier plan avec la franchise Dune.

Tous ces éléments de sa riche carrière semblent converger vers ce moment pour Chalamet. S’il réussit, il pourrait bien décrocher son premier Oscar pour A Complete Unknown. Le réalisateur Mangold a déjà fait ses preuves avec le biopic musical, notamment avec Walk the Line en 2005, qui a valu à Joaquin Phoenix une nomination pour le meilleur acteur. Espérons que Mangold pourra répéter ce succès avec Chalamet et lui valoir des éloges, et peut-être même une victoire aux Oscars, pour A Complete Unknown.