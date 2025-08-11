Tim Burton a failli réaliser After Hours… avant que Martin Scorsese ne prenne la relève

Martin Scorsese a récupéré After Hours suite à un coup de théâtre qui a empêché Tim Burton de le réaliser.

Des débuts mouvementés pour un scénario atypique

Dans les années 1980, l’écosystème hollywoodien reposait sur une hiérarchie implacable : les scénarios les plus prometteurs passaient de main en main jusqu’à séduire les grands noms du cinéma. Pourtant, parfois, une opportunité inattendue émerge loin des projecteurs. C’est exactement ce qui arriva à la productrice Amy Robinson, alors mentor au tout jeune Sundance Lab dans l’Utah. Déjà remarquée pour Chilly Scenes of Winter et Baby, It’s You, elle découvrit lors d’un atelier un scénario de comédie noire signé par le quasi inconnu Joe Minion. Emballée, elle expédia le texte à son associé Griffin Dunne avec cette note : « C’est celui-là. Et le rôle semble écrit pour toi. »

L’alternative Tim Burton : un rêve contrarié

À cette époque, Joe Minion n’était encore qu’étudiant à Columbia. Mais son écriture fit sensation auprès du duo Robinson-Dunne, au point qu’ils songèrent à solliciter le légendaire Martin Scorsese. Ce dernier déclina – engagé sur La Dernière Tentation du Christ. Déterminés à avancer, Amy Robinson et Griffin Dunne rencontrèrent alors un jeune réalisateur encore inconnu du grand public : Tim Burton. Ils étaient tombés sous le charme de son court-métrage en stop-motion Vincent, où son univers singulier semblait fait pour sublimer la noirceur urbaine imaginée par Minion.

Tim Burton s’investit corps et âme dans le projet. Selon le récit passionné de Griffin Dunne, il arriva au rendez-vous muni de storyboards détaillés et d’une vision très personnelle du film, peuplée de personnages fantomatiques et d’esthétiques gothiques – préfigurant ce qui deviendrait sa signature.

L’irruption inattendue de Martin Scorsese

Pourtant, malgré cet engouement créatif, un obstacle majeur se dressa : aucun investisseur ne voulait miser gros sur une équipe sans notoriété établie. Coup de théâtre quelques mois plus tard : la production de La Dernière Tentation du Christ fut suspendue par Paramount Pictures et Martin Scorsese, désormais disponible, manifesta soudain un vif intérêt pour le projet. Face à ce revirement spectaculaire, le duo Robinson-Dunne durent annoncer à Tom Burton que son implication touchait brutalement à sa fin.

Classe et rebondissements : Tim Burton laisse la place

La scène se déroula à la cantine Disney. Tim Burton – arrivé avec une maquette minutieuse sous le bras – réagit avec une élégance rare en apprenant que Martin Scorsese prenait sa place : « S’il veut faire ce film, je me retire respectueusement du projet. Jamais je ne m’opposerai à lui. »

Ironie du sort, cette désillusion ouvrit d’autres portes à Tim Burton. Presque aussitôt, il décrocha son premier long-métrage : Pee-wee’s Big Adventure. Le film dépassa nettement au box-office le film After Hours de Martin Scorsese – même si ce dernier reste aujourd’hui salué comme une œuvre phare pour Griffin Dunne. Rétrospectivement, Griffin Dunne confia dans ses mémoires avoir gardé une pointe de regret : il aurait aimé voir ce que serait devenu After Hours sous la houlette fantasmagorique de Tim Burton.