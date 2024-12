Tim Allen fait une annonce surprenante concernant Toy Story 5

Tim Allen révèle une mise à jour surprenante sur Toy Story 5 et insiste sur le fait que ce n'est pas une question d'argent.

Tl;dr Tim Allen reprend son rôle de Buzz Lightyear dans Toy Story 5.

L’acteur loue le scénario « très astucieux » du nouveau film.

Le film, prévu pour juin 2026, aborde l’impact de la technologie.

Le retour de Buzz Lightyear

L’acteur américain Tim Allen est de retour dans la peau de l’astronaute jouet préféré de tous, Buzz Lightyear. Pour le cinquième volet de la saga Toy Story, il a récemment commencé à enregistrer ses répliques. Ce retour dans la peau de son personnage emblématique est, selon ses propres termes, « vraiment, vraiment bizarre ».

Un scénario astucieux

Si Tim Allen reste mystérieux sur les détails de l’intrigue, il n’hésite pas à faire l’éloge du scénario. « C’est une histoire très, très intelligente … Je ne crois pas vraiment que ce soit une question d’argent, » a-t-il déclaré lors d’une interview avec Collider. Selon lui, les créateurs ne se seraient pas embarqués dans ce projet sans un script brillant.

Un nouveau défi pour les héros

Annoncé pour la première fois en février 2023, Toy Story 5 promet d’être une suite « surprenante », selon Pete Docter, directeur de la création chez Pixar. Le film, qui marque le retour de Woody, Buzz et toute leur bande, est prévu pour une première en juin 2026. Le vétéran de Pixar, Andrew Stanton, qui a précédemment dirigé les films acclamés de Pixar Finding Nemo et WALL-E, est à la réalisation. Bien qu’un synopsis complet n’ait pas encore été dévoilé, Stanton a partagé que l’intrigue implique les personnages principaux face à l’essor de la technologie, y compris les tablettes, les smartphones et une armée de figurines commémoratives de Buzz Lightyear en déroute.

En route vers le succès ?

Malgré le scepticisme de certains quant aux perspectives de Toy Story 5, il est important de noter que Pixar prend son temps entre chaque opus. En effet, lorsque Toy Story 5 sortira en salles, sept ans se seront écoulés depuis le lancement de Toy Story 4. Cette approche suggère que l’équipe créative s’assure d’avoir une histoire solide en place avant de passer à l’étape suivante, ce qui est encourageant. Espérons que Toy Story 5 ajoutera un nouveau chapitre formidable à la série.