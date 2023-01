Tigre et Dragon : une nouvelle adaptation en série télévisée est annoncée

Sony Pictures Television récupère les droits d'exploitation de Tigre et Dragon pour en faire une série qui sera réalisée par Jason Ning.

Le producteur et scénariste américain Jason Ning développe actuellement une adaptation en série télévisée de Crouching Tiger, Hidden Dragon (Tigre et Dragon) et des quatre autres romans de la Pentalogie de la Grue d’Acier de l’écrivain Wang “DuLu” Baoxiang, publiés entre 1938 et 1944, qui relatent les luttes de quatre générations de youxia, un type d’ancien héros populaire guerrier chinois.

‘Silk’ Co-EP Jason Ning Developing ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ Series Adaptation As He Inks Overall Deal With Sony Pictures Television https://t.co/r3gvjH1RQk — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 10, 2023

Tigre et Dragon est connu par le grand public depuis la sortie du film oscarisé d’Ang Lee, qui a notamment incorporé des éléments d’autres livres. Sony Pictures Television a récemment récupéré la totalité des droits sur cette propriété grâce à l’accord d’exclusivité qu’elle avait conclu avec Vertigo Entertainment. A noter que Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment, ainsi que Johnny Levin, sont les producteurs exécutifs de la série télévisée Tigres et Dragon aux côtés de Jason Ning.

Un trailer pour le film Tigre et Dragon

Deux maîtres guerriers (Chow Yun-Fat et Michelle Yeoh) sont confrontés à leur plus grand défi lorsque l’épée légendaire Destinée est volée. Une jeune aristocrate (Zhang Ziyi) se prépare à un mariage arrangé, mais révèle bientôt ses talents de combattante supérieure et son passé profondément romantique. Alors que chaque guerrier se bat pour la justice, ils se retrouvent face à leur pire ennemi – et au pouvoir inéluctable et durable de l’amour.