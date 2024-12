Theo des Anneaux de Pouvoir sera-t-il le Roi des Morts du Seigneur des Anneaux ?

Theo, le personnage de la série "Rings of Power", pourrait-il être le Roi des Morts dans "Le Seigneur des Anneaux" ? Voici quelques indices qui pourraient bien confirmer cette théorie.

Tl;dr Theo, personnage de « The Rings of Power », pourrait être le Roi des Morts.

Des indices soutiennent cette théorie, notamment ses origines et son leadership à Pelargir.

Si c’est vrai, son parcours sera tragique, menant à une malédiction éternelle.

Théorie : Theo est-il le Roi des Morts dans « The Rings of Power » ?

Dans le monde foisonnant de « The Rings of Power », les personnages abondent et leurs identités se révèlent parfois surprenantes. Parmi eux, le mystérieux Theo, un humain du Sud, pourrait bien être un personnage canonique de grande importance : le Roi des Morts.

Des indices en faveur de la théorie

Plusieurs éléments laissent à penser que Theo pourrait endosser ce rôle. D’abord, son origine géographique. Comme le Roi des Morts, Theo est issu des contrées méridionales de la Terre du Milieu. Il vit d’abord dans le Sud-Est, avant de s’installer à Pelargir, non loin des Montagnes Blanches, territoire de prédilection du Roi des Morts.

En outre, le statut de Theo a évolué. D’abord simple réfugié, il est maintenant considéré comme le « Seigneur de Pelargir » et jouit d’une certaine autorité parmi les Sudistes. Cette progression sociale pourrait préparer son accession au trône.

Une interaction possible avec Isildur

Autre indice, la relation de Theo avec Isildur, personnage central de l’histoire du Roi des Morts. Isildur instaure un pacte avec le Roi des Montagnes, futur Roi des Morts, pacte qui sera brisé par ce dernier. Or, Theo a déjà eu des interactions avec Isildur, qui pourraient préfigurer la conclusion de ce pacte tragique.

Un parcours qui diverge de celui des Nazgûl

Néanmoins, certains fans ont émis l’hypothèse que Theo pourrait devenir un Nazgûl. Si cette possibilité semblait plausible lors de la première saison, la seconde saison a orienté le personnage dans une direction bien plus positive, éloignée des actions égoïstes et avides de pouvoir propres aux Nazgûl.

Quel destin pour Theo si cette théorie se confirme ?

Si Theo est bien le Roi des Morts, son histoire promet d’être tragique. Après une ascension au pouvoir et une installation de son peuple, un point de rupture surviendra, où Theo et son peuple abandonneront Isildur. S’ensuivra une malédiction et une existence misérable qui perdurera jusqu’à l’arrivée d’Aragorn. Cependant, cette théorie reste à confirmer dans la troisième saison de « The Rings of Power ».