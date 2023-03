The Thaumaturge : un RPG narratif isométrique à l’univers sombre et ésotérique

Project Vitriol du studio polonais Fool’s Theory devient The Thaumaturge.

Développé par Fool’s Theory (également sur le remake de The Witcher pour CD Projekt RED) avec le soutien de l’éditeur 11 bit studios, The Thaumaturge se présente comme un jeu de rôle axé sur l’histoire, avec une approche unique du combat, du développement de personnage et des mécanismes d’enquête, aborde le thème complexe des démons intérieurs. Il se déroule à Varsovie, une métropole culturellement diverse et capitale d’une Pologne annexée par l’Empire russe, au début du 20ème siècle. En demandant aux joueurs d’assumer des choix moralement ambigus, ceux-ci pénètrent dans un monde spirituel dirigé par des pouvoirs cachés qui dépassent l’entendement des hommes ordinaires.

Un trailer pour The Thaumaturge

Une démo de The Thaumaturge sera présentée à la presse à huis clos lors de la GDC 2023 qui se tiendra du 20 au 24 mars prochain au Moscone Center à San Francisco en Californie.

Karolina Kuzia-Rokosz, design director chez Fool’s Theory, a déclaré :

The Thaumaturge gravite autour de l’idée de démons, tant sur le plan physique que métaphorique. Après tout, il s’agit d’un jeu imprégné de la philosophie de 11 bit studios, il vise à proposer un divertissement riche en sens. Ce thème est évoqué dans différents aspects du jeu, comme les mécaniques de jeu ou les axes narratifs pour n’en nommer que quelques-uns. Si le vieux dicton dit “chacun a ses propres démons”, jouer à The Thaumaturge fera prendre conscience aux joueurs que tout ne doit pas toujours signifier ce qu’il semble.

Un gameplay pour The Thaumaturge