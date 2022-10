The Man Who Fell to Earth : Showtime ne commandera pas de saison 2

L'histoire de la série télévisée The Man Who Fell to Earth ne sera pas étendue avec de nouveaux épisodes.

Commandé à l’origine pour CBS All Access, maintenant Paramount+, en 2019, The Man Who Fell to Earth est basé sur un roman de 1963 de Walter Tevis (The Queen’s Gambit), qui a été adapté en film en 1976 avec David Bowie. Chiwetel Ejiofor tient la vedette du drame et incarne un nouvel extraterrestre qui débarque sur notre planète dans un rôle travaillé pour ne pas être comparé à celui rendu célèbre par le défunt rockeur. Naomie Harris, Bill Nighy, Jimmi Simpson et Kate Mulgrew ont également joué dans la série, qui a été transférée à Showtime, la filiale de Paramount+, en mars 2021, car le drame correspondait mieux à la gamme de programmes premium du diffuseur.

‘Man Who Fell to Earth’ Will Not Return for Season 2 at Showtime (Exclusive) https://t.co/fiOkL62s87 — The Hollywood Reporter (@THR) October 11, 2022

Alors que les showrunners Alex Kurtzman et Jenny Lumet avaient conçu le drame comme une série limitée fermée avant de changer de cap à mi-chemin de la réalisation de la première saison, Showtime a décidé de ne pas renouveler The Man Who Fell to Earth pour une deuxième saison :

Nous remercions les extraordinaires Alex Kurtzman, Jenny Lumet, John Hlavin et Sarah Timberman qui ont fait un travail formidable en transformant le film de David Bowie en un conte si résonnant pour notre époque. Et bravo à un merveilleux casting mené par Chiwetel Ejiofor, Naomie Harris et Bill Nighy pour lui donner vie. Alex et Jenny souhaitaient à l’origine que The Man Who Fell To Earth soit une histoire qui se termine. Bien que nous ayons flirté avec l’idée de l’étendre à une deuxième saison, nous avons finalement décidé de la considérer comme l’histoire d’une saison bien racontée.

Pas de saison 2 pour The Man Who Fell to Earth

La décision de ne pas poursuivre la production de The Man Who Fell to Earth est bien antérieure au récent changement de direction de Paramount Global, la société mère de Showtime, qui a vu le départ de David Nevins, qui dirigeait un portefeuille comprenant Showtime, et la prise en charge de la chaîne par Chris McCarthy. Il convient de noter que les programmes scénarisés de qualité n’ont pas été l’objectif principal de Chris McCarthy, une étoile montante de l’ancienne société Viacom. McCarthy supervise une série de réseaux, dont MTV, VH1, Comedy Central et Paramount Network. (Le lieutenant de McCarthy, Keith Cox, est le gardien de toutes les émissions de Taylor Sheridan sur le linéaire et le streaming). Pendant son mandat, McCarthy a largement retiré Comedy Central et d’autres réseaux de l’espace scénarisé haut de gamme.