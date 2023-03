The Mageseeker : A League of Legends Story présente son édition collector avec Sylas

Après Ruined King : A League of Legends Story et Hextech Mayhem : A League of Legends Story, l'éditeur américain Riot Games étend l'univers de League of Legends via le label Riot Forge avec The Mageseeker : A League of Legends Story.

Développé par le studio indépendant espagnol Digital Sun pour Riot Games, The Mageseeker : A League of Legends Story est un action-RPG en 2D pixel consacré à Sylas, le champion de League of Legends. Élevé dans l’un des plus petits quartiers de Demacia, Sylas de Dregbourne en est venu à symboliser le côté sombre de la Grande Cité. Enfant, sa capacité à débusquer la sorcellerie cachée a attiré l’attention des fameux chercheurs de mages, qui l’ont finalement emprisonné pour avoir retourné ces mêmes pouvoirs contre eux.

Après s’être libéré, Sylas vit comme un révolutionnaire endurci, utilisant la magie de ceux qui l’entourent pour détruire le royaume qu’il servait autrefois… et son groupe de mages parias semble s’agrandir de jour en jour. Comme sur la Faille de l’Invocateur, il sera amené à affronter des rivaux comme Garen, Jarvan IV, Morgana et Lux.

The Mageseeker : A League of Legends Story et ses différentes éditions

The Mageseeker : A League of Legends Story – Édition Deluxe Digitale

Le pack de poste d’approvisionnement du Griffon d’Argent

Les décorations de Cave douillette

Des sorts exclusifs

Des skins déchaînés

Bonus précommande : Griffon d’Argent

The Mageseeker : A League of Legends Story – Édition Collector Physique

Un coffret exclusif

Une statue de Sylas

Un artbook

Une reproduction d’art deluxe

Le Lux Comic Édition spéciale couverture rigide

Des insignes émaillés Sylas et Lux

La bande originale en vinyle

Bonus précommande : Griffon d’Argent

Un trailer pour The Mageseeker : A League of Legends Story

The Mageseeker : A League of Legends Story sortira le 18 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/GOG/Epic Games Store).