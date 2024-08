The Lincoln Lawyer : une date de sortie et des images pour la saison 3

La série The Lincoln Lawyer de Netflix suit Mickey Haller, un avocat de défense charismatique qui travaille depuis l'arrière de sa voiture, alors qu'il navigue à travers les complexités d'affaires criminelles tout en équilibrant les défis personnels et professionnels.

Tl;dr La saison 3 de The Lincoln Lawyer sortira le 17 octobre 2024 sur Netflix.

Elle se basera sur The Gods of Guilt, cinquième roman de la franchise Mickey Haller.

Manuel Garcia-Rulfo reprendra son rôle.

Le retour attendu de The Lincoln Lawyer

La troisième saison de la série judiciaire The Lincoln Lawyer, produite par la plateforme de streaming Netflix et attendue avec impatience, a enfin une date de sortie : le 17 octobre 2024. Basée sur les livres de Michael Connelly, la série met en scène Manuel Garcia-Rulfo dans le rôle de Mickey Haller, un avocat de la défense basé à Los Angeles.

Netflix has set Thursday, October 17 for the Season 3 premiere of ‘The Lincoln Lawyer.’ The streamer also released a slew of new photos today for the upcoming season. More details here: https://t.co/gU5wQmgUm6 pic.twitter.com/oz4tkPqLRg — Deadline (@DEADLINE) August 21, 2024

De nouveaux défis pour Mickey Haller

La saison 3 de The Lincoln Lawyer se fonde sur The Gods of Guilt, le cinquième roman de la franchise Mickey Haller. Le personnage central, Mickey, reçoit un message contenant le code pénal californien pour meurtre, 187, qui annonce une affaire juteuse. Il découvre rapidement que la victime était une ancienne cliente, une travailleuse du sexe qu’il avait aidée à se réinsérer. Cette nouvelle saison promet d’être le plus grand défi de Mickey, tant sur le plan émotionnel que professionnel.

Un casting prometteur

Outre Manuel Garcia-Rulfo, le casting de The Lincoln Lawyer comprend Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, entre autres. La troisième saison accueille également de nouveaux acteurs, dont Allyn Moriyon, John Pirruccello et Philip Anthony-Rodriguez. Merrin Dungey, connue pour son rôle dans Alias, interprètera le juge Regina Turner.