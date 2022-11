The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel, la série animée Northern War se dévoile dans un trailer

La diffusion de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel - Northern War est retardée.

L’histoire de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War se déroule en l’an S.1205 du calendrier septien, dans l’État d’Ambria Nord, dans la région nord-ouest du continent de Zemuria. Il s’agit d’une aventure originale (située entre la fin de Cold Steel 2 et le début de Cold Steel 3) racontée du point de vue de l’héroïne, Lavie, qui est née et a grandi à North Ambria. Celle-ci se bat pour protéger la région du continent de Zemuria en tant que membre des Jaegers du Nord. Marty, Iseria et Talion se joindront à elle en tant que Jaegers lors d’une mission de reconnaissance à la recherche d’informations sur le “Héros impérial”.

Un trailer pour The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War

Prévue pour cette année, la série animée The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War sera finalement diffusée en 2023 sur Crunchyroll. Hidekazu Sato (Aquarion Logos, Basquash! The Slayers Next) est à la réalisation, Mina Osawa (The Strongest Sage With the Weakest Crest) signe le design des personnaegs. Shoji Hara (PriPara) est crédité aux designs originaux des personnages. Mao Emura assure l’animation et supervise le scénario ainsi que la composition aux côtés de Hideki Ryôga.

Le casting de The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War

Les fans de la série de RPG The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel se réjouiront d’apprendre que les personnages Rean et Altina seront de retour dans la série animée The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel – Northern War. À leurs côtés, d’autres personnages et leurs doubleurs ont été annoncés par Tatsunoko Production :