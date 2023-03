The Legend of Contraria : des pixels en haute définition pour du jeu de rôle d’action

La mode du HD-2D initiée par Square Enix avec Octopath Traveler et Triangle Strategy a motivé la création de The Legend of Contraria.

The Legend of Contraria est un action-RPG en HD-2D qui se déroule au cœur de la Terre du Milieu. Les joueurs peuvent explorer et vivre des aventures, recruter des coéquipiers, collecter et développer des business, défier des ennemis, révéler les secrets du monde, guider l’avenir et forger leurs propres légendes.

Des villages isolés aux châteaux magnifiques, des déserts désolés aux calottes glaciaires, profitez de paysages vastes et variés. Dans un monde chaotique, interagissez avec toutes les forces en présence et écrivez votre propre chapitre épique. Des combats stratégiques fluides avec des modules de compétences riches, et la possibilité de changer instantanément de coéquipier à tout moment. Un système de kit libre d’armes et de compétences permet d’être un mage maniant une épée géante, ou un chasseur qui attaque l’ennemi, c’est intéressant et puissant. Plus de huit types de modules d’armes uniques, qui continueront d’être enrichis au fur et à mesure de leur développement, seront accessibles.

Un trailer pour The Legend of Contraria

Développé par une équipe chinoise affiliée à Youyuan Network Technology Company, The Legend of Contraria sera disponible, pour l’instant, exclusivement sur PC via Steam au premier trimestre 2024 avec le support de l’anglais, du japonais et du chinois simplifié.