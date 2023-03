The Lamplighters League : une vision alternative des années 1930 avec de l’infiltration tactique

Paradox Interactive et Harebrained Schemes dévoilent The Lamplighters League.

Développé par le studio américain Harebrained Schemes et édité par Paradox Interactive, The Lamplighters League est un jeu d’aventure original prenant place dans un monde alternatif des années 1930 et qui met les joueurs au défi de déjouer et de neutraliser une sinistre secte mondiale, appelée la Cour Bannie (ou Banished Court), avant qu’elle ne parvienne à dominer le monde, avec un mélange de styles de jeu incluant de l’infiltration en temps réel, du combat tactique au tour par tour et de la gestion.

Pendant des millénaires, tout ce qui s’est dressé entre cette sinistre cabale et ses plans a été un groupe d’érudits héroïques connu sous le nom de Ligue des Lamplighters. Malheureusement, les meilleurs d’entre eux ont tous disparu, et c’est maintenant au tour des meilleurs des pires de prendre la relève.

Un trailer pour The Lamplighters League

The Lamplighters League sortira sur Xbox Series X, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). A noter que la nouvelle licence de Harebrained Schemes sera inclus dés son lancement dans le Xbox Game Pass.

Du gameplay pour The Lamplighters League

Christopher Rogers, game director de The Lamplighters League, a déclaré :