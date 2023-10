The Kindeman Remedy : devenez un médecin diabolique dans une prison sinistre

Troglobytes Games présente The Kindeman Remedy comme le jeu de gestion le plus blasphématoire, le plus diabolique et le plus fou jamais créé.

Dans The Kindeman Remedy, le docteur Carl Kindeman a tout perdu. Méprisé et détesté par l’ensemble de la communauté médicale pour ses méthodes “douteuses”, il a accepté un travail misérable dans une prison épouvantable. Avec l’aide d’une nonne lascive, les joueurs vont pouvoir truquer des exécutions, mener d’horribles expériences et commettre les pires atrocités pour concocter un remède unique :

Faites ce que vous voulez des détenus. Laissez-les mourir en hurlant sur la chaise électrique, ou sauvez-les… pour les utiliser ensuite dans vos recherches. Faites fondre leurs os, brûlez leurs intestins, ou simplement mutilez-les à mort. Vous êtes un génie, et ils ne sont que vos cobayes.

Un trailer pour The Kindeman Remedy

Les joueurs découvriront une histoire sombre peuplée de personnages complexes qui donnent de la profondeur à cette expérience éprouvante, soulevant des questions morales troublantes et nous montrant l’autre face du mal : l’humanité. Des fins multiples et des événements à débloquer permettent de rejouer à plusieurs reprises.

The Kindeman Remedy sortira sur PC via Steam à partir du 16 novembre prochain.