The Game Awards 2022 : sans surprise, Elden Ring s’adjuge le GOTY

Elden Ring de FromSoftware a été élu jeu de l'année lors des Game Awards 2022.

Bien que tous les regards étaient tournés vers le très attendu prix du jeu de l’année pour l’édition 2022 des Game Awards, les prix de la meilleure réalisation de jeu, du meilleur film indépendant, de la meilleure bande sonore ainsi que de la meilleure performance ont suscité beaucoup d’intérêt. La nouveauté de cette année était d’ailleurs le prix de la meilleure adaptation. Si Elden Ring a remporté le sacro-saint GOTY, Sony Interactive Entertainment a raflé la mise avec six prix, dont celui de la meilleure interprétation de Kratos grâce à la performance de Christopher Judge ainsi que ceux de la meilleure conception audio et du meilleur score/musique, rien que pour God of War.

The moment you’ve all been waiting for, Game of The Year! A massive congratulations to @ELDENRING for their big win! @fromsoftware_pr #TheGameAwards pic.twitter.com/3042IRMEcm

— The Game Awards (@thegameawards) December 9, 2022