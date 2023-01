The Franchise, une série sur la création des films de super-héros

Le pilote de Sam Mendes et Armando Iannucci pour HBO réunit un casting prometteur comprenant Billy Magnussen, Jessica Hynes et Lolly Adefope.

Créée par Sam Mendes (1917, Penny Dreadful City of Angels, Empire of Light) et Armando Iannucci (The Personal History of David Copperfield, Veep, Avenue 5), la série télévisée The Franchise pour la chaîne américaine HBO va suivre une équipe pleine d’espoir piégée dans l’enfer dysfonctionnel, absurde et joyeux de la franchise de films de super-héros. Lorsqu’ils parviennent enfin à percer, ils doivent faire face à une interrogation : “Est-ce la nouvelle aube d’Hollywood ou la dernière bataille du cinéma ? Est-ce une usine à rêves ou une usine chimique ?”

Le casting de The Franchise, une nouvelle comédie dédiée à HBO

Billy Magnussen (interprète d’Adam), Jessica Hynes (interprète de Steph), Darren Goldstein (interprète de Pat), Lolly Adefope (interprète de Dag) et Isaac Powell (interprète de Peter) seront les réguliers de The Franchise, tandis que Daniel Brühl (interprète d’Eric) et Richard E. Grant (interprète de Peter) seront les invités récurrents. A noter que Jon Brown a été désigné comme showrunner, a écrit le pilote et sera producteur exécutif aux côtés de Pippa Harris, Nicolas Brown, Julie Pastor, Keith Akushie, Marina Hyde et Jim Kleverweis.

La série The Franchise sera produite par Armando Iannucci via Dundee Productions et Sam Mendes via Neal Street Productions avec l’aide de All3Media. Sam Mendes, le lauréat de l’Oscar d’American Beauty qui a eu l’idée du projet, sera également le réalisateur.