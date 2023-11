The Family Plan : une comédie d’action avec Mark Wahlberg et Michelle Monaghan

Mark Wahlberg et Michelle Monaghan sont les vedettes de The Family Plan.

Réalisé par Simon Cellan Jones et écrit par David Coggeshal pour Apple Studios et Skydance Media, le film The Family Plan suit Dan Morgan, un mari dévoué, père de trois enfants et vendeur de voitures prospère, qui aime sa vie tranquille de banlieusard. Mais ce n’est là que la moitié de la réalité. Des décennies plus tôt, il était un assassin d’élite du gouvernement chargé d’éliminer les menaces les plus mortelles au monde. Lorsque des ennemis de son passé le retrouvent, Dan embarque sa femme peu méfiante, sa fille adolescente angoissée, son fils pro-gamer et son adorable bébé de 10 mois dans leur monospace et part pour un voyage improvisé à travers le pays jusqu’à Las Vegas. Déterminé à protéger sa famille, tout en leur offrant les vacances de leur vie, il doit faire appel à ses talents longtemps endormis, sans révéler sa véritable identité.

Un trailer pour The Family Plan

The Family Plan sera diffusé exclusivement sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 15 décembre prochain. Le casting est composé de Mark Wahlberg (Dan Morgan), Michelle Monaghan (Jessica Morgan), Saïd Taghmaoui (Augie), Maggie Q (Gwen), Zoe Colletti (Nina Morgan), Van Crosby (Kyle Morgan), Ciarán Hinds (McCaffrey), Miles Doleac (Gold Chain) et Joyner Lucas

David Ellison, Dana Goldberg et Don Granger produisent The Family Plan via Skydance Media, aux côtés de Mark Wahlberg et Stephen Levinson via Municipal Pictures. John G. Scotti assure en outre la production exécutive.