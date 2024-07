The Fabulous Four : une comédie amicale hilarante et étoilée qui célèbre son côté loufoque

Le film The Fabulous Four de Jocelyn Moorhouse raconte comment trois amies se rendent à Key West, en Floride, pour être demoiselles d'honneur au mariage surprise de leur amie d'université.

Tl;dr The Fabulous Four aborde une amitié tendue.

Le film mélange des éléments ridicules et sincères.

Plusieurs sous-intrigues sont sous-développées et manquent de comédie.

Malgré cela, The Fabulous Four est charmant et divertissant.

Un voyage vers la réconciliation

Réalisé par Jocelyn Moorhouse, The Fabulous Four plonge les téléspectateurs dans une exploration sincère mais amusante d’une amitié autrefois solide, mais maintenant tendue. L’histoire souligne l’importance de la communication dans les relations et la nécessité de résoudre les problèmes non résolus pour avancer. Les auteurs, Ann Marie Allison et Jenna Milly, ont su créer une histoire qui, bien que prévisible, est engageante et divertissante.

Des personnages colorés

The Fabulous Four raconte l’histoire de Lou (Susan Sarandon), qui est amenée à Key West par ses meilleures amies Kitty (Sheryl Lee Ralph) et Alice (Megan Mullally) pour assister au mariage de Marilyn (Bette Midler), une ancienne amie. The Fabulous Four réussit à combiner le ridicule avec le sérieux, créant une histoire à la fois relatable et touchante.

Des sous-intrigues sous-exploitées

Cependant, The Fabulous Four ne parvient pas à développer pleinement ses sous-intrigues, laissant certaines questions sans réponse. Par exemple, l’histoire de Kitty, une fermière de cannabis prospère, et les tensions avec sa fille sont des histoires intéressantes qui auraient pu être mieux explorées. De même, le personnage d’Alice aurait pu être plus développé.

Un manque d’humour

Si The Fabulous Four manque clairement d’humour, il parvient à captiver grâce à son charme et à la chimie entre les actrices. L’histoire réussit à être à la fois absurde et réaliste, ce qui ancre le film et le rend agréable à regarder.