The Curse : une comédie satirique avec Emma Stone

La société de production A24 dévoile la première image de la série télévisée The Curse.

Créée et écrite par Nathan Fielder et Benny Safdie, The Curse explorera la manière dont une prétendue malédiction perturbe la relation d’un couple nouvellement marié alors qu’ils essaient de concevoir un enfant tout en étant les covedettes de la nouvelle émission de téléréalité Flipanthropy, qui n’est autre qu’une copie “problématique” de HGTV ou Recherche appartement ou maison par chez nous.

Emma Stone débarque dans le monde de la télé-réalité sur le petit écran

La série télévisée The Curse sera présentée en avant-première au New York Film Festival cet automne avant d’être diffusée un peu plus tard sur la chaîne américaine Showtime. Le casting est composé de Nathan Fielder qui incarne Asher Siegel, le mari du personnage de Emma Stone et co-star de l’émission Flipanthropy, Emma Stone qui incarne Whitney Siegel, la femme du personnage de Nathan Fielder et co-star de l’émission Flipanthropy, Benny Safdie qui joue le rôle du producteur de l’émission Flipanthropy, Corbin Bernsen, Barkhad Abdi et Constance Shulman.