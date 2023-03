The Crossover : l’ascension de deux jumeaux dans le basketball

Disney+ a attiré la légende de la balle orange LeBron James avec The Crossover.

Basée sur le roman à succès de Kwame Alexander, la série télévisée The Crossover suit les frères adolescents Josh et JB Bell, largement considérés comme des phénomènes du basket. À travers sa poésie lyrique, Josh raconte l’histoire de leur passage à l’âge adulte, sur et en dehors du terrain, alors que leur père, ancien basketteur professionnel, s’adapte à la vie après le basket et que leur mère peut enfin poursuivre ses propres rêves.

Un trailer pour The Crossover

The Crossover sera diffusée le 5 avril prochain exclusivement sur la plateforme de streaming Disney+. Le casting est composé de Jaylyn Hall dans le rôle de Josh Bell, Amir O’Neil dans le rôle de JB Bell, Derek Luke dans le rôle de Chuck Bell, Sabrina Revelle dans le rôle de Crystal Bell, Skyla I’Lece dans le rôle d’Alex, Deja Monique Cruz dans le rôle de Maya et Trevor Raine Bush dans le rôle de Vondie.

L’épisode pilote a été réalisé par George Tillman, Jr. et a été écrit par Kwame Alexander et Damani Johnson. En plus de Todd Harthan, Damani Johnson, Kwame Alexander, George Tillman, Jr, Bob Teitel et Jay Marcus, LeBron James, Maverick Carter et Jamal Henderson de The SpringHill Company ont également rejoint le projet en tant que producteurs exécutifs.