The Creator : une guerre entre les humains et les IA

De la science-fiction dystopique par le réalisateur de Rogue One.

Réalisé par Gareth Edwards sur un scénario de Chris Weitz pour 20th Century Studios, New Regency et Entertainment One, le film The Creator suit Joshua, un ancien agent des forces spéciales endurci qui souffre de la disparition de sa femme. Ce dernier se retrouve recruté pour traquer et tuer le Créateur, l’insaisissable architecte d’une IA avancée qui a mis au point une arme mystérieuse ayant le pouvoir de mettre fin à la guerre… et à l’humanité elle-même. Joshua et son équipe d’agents d’élite traversent les lignes ennemies et pénètrent au cœur des territoires occupés par les IA… pour découvrir que l’arme de la fin du monde qu’il a été chargé de détruire est une IA qui prend la forme d’un jeune enfant.

Un trailer pour The Creator

The Creator sortira au cinéma le 27 septembre prochain. John David Washington (Ballers, Tenet, Beckett), Gemma Chan (Crazy Rich Asians, Captain Marvel, Eternals), Ken Watanabe (Godzilla, Le Samouraï de Tsushima, Tokyo Vice), Sturgill Simpson et les nouvelles venues Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney font partie du casting de The Creator.

“Il y a dix ans aujourd’hui, une intelligence artificielle conçue pour nous protéger a fait exploser une ogive nucléaire à Los Angeles“, déclare la voix-off au début de la bande-annonce, qui ouvre la voie à ce qui va suivre avec des scènes montrant la Cité des Anges totalement anéantie. “Il s’agit d’un combat pour notre existence même.”