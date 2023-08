The Changeling : un conte de fées pour adultes avec Lakeith Stanfield

L'horreur fusionne avec le fantastique dans la série télévisée The Changeling.

Basée sur le célèbre best-seller du même nom écrit par Victor LaValle, The Changeling est une histoire d’horreur, une fable sur la parentalité et une odyssée périlleuse à travers une ville de New York dont on ignore l’existence. Outre Lakeith Stanfield (Knives Out, The Photograph, Haunted Mansion) qui incarne Apollo Kagwa, un jeune libraire et père de famille new-yorkais, la série télévisée produite par Apple Studios et Annapurna Pictures met en scène Clark Backo (Letterkenny, The Handmaid’s Tale, Designated Survivor), Adina Porter (The Morning Show, Paper Girls, The Power), Samuel T. Herring, Alexis Louder (Watchmen, Charmed, The Terminal List), Jared Abrahamson (Awkward, Travelers, Ramy) et Malcolm Barrett (Hot Spot, Genius, Just Beyond).

Un trailer pour The Changeling

The Changeling sera diffusée en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 8 septembre prochain.

Megan Ellison, Patrick Chu et Ali Krug sont les producteurs exécutifs de The Changeling pour le compte d’Annapurna Pictures. Le showrunner Kelly Marcel, l’auteur du livre Victor LaValle, David Knoller et le réalisateur Jonathan van Tulleken sont producteurs exécutifs aux côtés de la star Lakeith Stanfield. La réalisatrice Melina Matsoukas est productrice exécutive par l’intermédiaire de sa société De La Revolución Films. Sue Naegle et David Wolkis sont également producteurs exécutifs, tandis que Khaliah Neal est co-producteur exécutif.