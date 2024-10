The Buccaneers accueille une star de Gossip Girl pour la saison 2

Leighton Meester, célèbre pour son rôle dans Gossip Girl, rejoint le casting de la saison 2 de The Buccaneers.

Tl;dr Leighton Meester sera dans la saison 2 de la série télévisée The Buccan.

L’histoire est basée sur le roman posthume d’Edith Wharton et met en scène des américaines à Londres dans les années 1870.

Le rôle de Leighton Meester n’a pas encore été révélé.

Leighton Meester rejoint The Buccaneers

La saison 2 de The Buccaneers, la série romantique d’Apple TV+ basée sur le roman posthume d’Edith Wharton de 1938, étoffe son casting avec l’actrice américaine Leighton Meester, connue pour son rôle de Blair Waldorf dans Gossip Girl.

Un casting étoilé

The Buccaneers, qui a fait ses débuts en novembre 2023 sur la plateforme de streaming Apple TV+, suit un groupe de jeunes américaines insouciantes et amusantes qui débarquent à Londres dans les années 1870. Parmi les actrices figurent Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Aubri Ibrag, Imogen Waterhouse et Christina Hendricks, pour ne citer que quelques noms. La série s’articule autour du choc des cultures qui s’ensuit.

Un rôle mystérieux pour Leighton Meester

Le rôle que jouera Leighton Meester dans la saison 2 de The Buccaneers n’a pas encore été révélé. Outre son rôle populaire dans Gossip Girl, Meester a récemment joué dans la série Hulu How I Met Your Father et a été la vedette de la comédie ABC Single Parents. Il est spéculé que Meester pourrait jouer le rôle d’un parent d’un des acteurs de The Buccaneers.

Une recrue stratégique

L’arrivée de Leighton Meester dans le casting de The Buccaneers va pouvoir renforcer l’adaptation du roman posthume d’Edith Wharton. Icône parmi les fans de drames pour adolescents des années 2000, elle n’est pas étrangère au genre de drame élevé que le public peut attendre avec la saison 2 de The Buccaneers. Compte tenu de son expérience dans le genre et de l’excitation de son travail à l’écran précédent, cela ajoute un projecteur sur les épisodes à venir.