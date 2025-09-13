The Boys: Mexico va insuffler un nouveau souffle à l’univers

Eric Kripke annonce un spin-off fun et audacieux, mêlant fidélité à la série originale et nouvelles thématiques locales.

Tl;dr La cinquième et ultime saison de The Boys est annoncée, mais la franchise se prépare à s’étendre avec des projets dérivés comme The Boys: Mexico.

Le pilote de cette déclinaison mexicaine est en développement, avec Diego Luna et Gael García Bernal à la production, et promet un ton inédit tout en restant fidèle à l’univers original.

Le succès de The Boys encourage Amazon Prime Video à explorer de nouveaux formats, tandis que les fans attendent encore des informations concrètes sur la suite.

Une page se tourne pour The Boys, mais l’univers s’étend

Avec l’annonce de la cinquième et ultime saison de la série phare d’Amazon Prime Video, le sort de l’univers The Boys semblait incertain. Pourtant, loin de ralentir, la franchise prépare sa relève avec plusieurs projets dérivés déjà en chantier. L’un des plus attendus reste sans doute The Boys: Mexico, une déclinaison prometteuse portée par deux figures majeures du cinéma mexicain : Diego Luna et Gael García Bernal, tous deux à la production exécutive.

Entre prudence et enthousiasme

Si depuis l’annonce initiale en 2023, peu d’informations concrètes avaient filtré, un récent entretien accordé par le showrunner Eric Kripke lors de l’avant-première de la saison 2 de Gen V a ravivé l’intérêt des fans. Selon lui : « Le pilote de The Boys: Mexico est en développement actuellement… c’est très cool ». Il précise cependant que rien n’est garanti à ce stade : tout dépendra du résultat final du pilote et de la direction prise par le script. En filigrane, un constat partagé par les professionnels du secteur : même les projets porteurs peuvent être abandonnés si la magie n’opère pas.

Nouveau ton, mêmes ambitions ?

À ce propos, Kripke insiste sur une volonté claire d’insuffler un souffle inédit à cette déclinaison mexicaine : « C’est notre univers mais avec un ton complètement différent, c’est vraiment fun ». Autrement dit, il ne s’agira pas d’un simple copier-coller ; la création vise à élargir les horizons tout en gardant ce qui fait la force du monde original. La présence active de Diego Luna et Gael García Bernal laisse penser que ce duo expérimenté saura manier équilibre entre fidélité à l’esprit initial et innovation narrative.

Pour mieux comprendre ce que cet ambitieux projet pourrait apporter, voici ce qui se distingue déjà :

Nouveau cadre géographique pour explorer des thématiques locales.

Tonalité renouvelée pour surprendre le public fidèle.

Mise en avant d’une équipe créative reconnue dans l’industrie.

Un succès qui encourage une suite

Même si certains regrettent déjà que The Boys puisse céder aux codes d’un univers partagé façon super-héros – une ironie quand on connaît son propos initial –, le succès critique comme public pousse la plateforme de streaming Amazon Prime Video à poursuivre l’aventure sous de nouveaux formats. Reste à espérer que les prochains mois permettront enfin d’obtenir des informations tangibles sur cette production qui, si elle aboutit, promet d’élargir avec audace le champ narratif initié par la série originale.