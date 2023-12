The Archies sur Netflix : quand Riverdale rencontre l’Inde dans une comédie musicale divertissante

Bien que parfois trop long et incohérent sur le plan tonal, The Archies offre une interprétation unique et intéressante d'un classique grâce à ses numéros de danse, performances et histoire. Vous êtes curieux de le découvrir ?

Tl;dr The Archies est une adaptation musicale innovante.

Le film présente une interprétation unique de la bande dessinée classique.

Il aborde avec intelligence la politique et l’histoire de l’Inde.

Malgré sa durée, le film offre des performances époustouflantes et des numéros de danse immaculés.

Une adaptation musicale surprenante : The Archies

Le célèbre réalisateur indien Zoya Akhtar nous offre une nouvelle approche de la bande dessinée classique The Archies, transformée en une comédie musicale saisissante. Le film, qui ouvre sur une reconstitution animée de la domination britannique en Inde, parvient à apporter une nouvelle perspective sur le matériel source tout en respectant son essence.

Riverdale : un décor historique

Le décor est la petite ville de Riverdale, fondée lors de l’occupation britannique et principalement peuplée de résidents métis. Les protagonistes, Archie (Agastya Nanda), Veronica (Suhana Khan) et Betty (Khushi Kapoor), doivent naviguer entre les tumultes de l’adolescence et les enjeux politiques de leur communauté, menacée par un projet d’attraction touristique massif.

Numéros de danse et performances éblouissantes

Les numéros de danse sont impeccables, et bien que la musique ne soit pas toujours à la hauteur, le spectacle reste un véritable bonheur pour les yeux. Les performances des acteurs, toutes plus exubérantes les unes que les autres, compensent largement la longueur du film. Le style d’acting joyeux, typique des comédies musicales, est parfaitement maîtrisé par les jeunes acteurs.

Une adaptation originale et réussie

En définitive, The Archies est une adaptation que personne n’avait anticipée, mais qui s’avère être une réussite incontestable. Le monde de Riverdale est transporté en Inde sans perdre de sa substance, offrant un spectacle à la fois divertissant, instructif et original. The Archies est disponible dès maintenant en streaming sur Netflix.