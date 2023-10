The Alters propose de la survie dans le multivers

Un jeu de survie basé sur la construction de bases et axé sur des choix déterminants pour la vie et l'exploration des différents chemins à emprunter.

Jan Dolski est confronté à des circonstances qui le conduisent à un tournant décisif de sa vie après un atterrissage en catastrophe sur une planète lointaine. Son seul espoir de survie est de faire appel à une aide extérieure. Ne comprenant pas encore le poids de son choix, il est contraint de créer d’autres versions de lui-même s’il veut aller de l’avant et survivre. The Alters permet aux joueurs d’enquêter sur un sujet captivant, et parfois réaliste, à travers la lentille d’un cadre futuriste unique. En choisissant des voies divergentes pour les autres “Jans” au cours du processus d’altération, ils acquièrent des compétences distinctes. Elles deviennent précieuses, non seulement pour l’entretien de la base, mais aussi pour des tâches telles que la cuisine, la fabrication d’outils pour l’exploration de la surface et la collecte de ressources essentielles.

Un trailer pour The Alters

Tomasz Kisilewicz, game director chez 11 bit studios, a déclaré :

Ce ne sont pas des clones. Ce sont des alters. Des versions alternatives de la même personne. Chaque alter possède un ensemble de compétences différentes nécessaires pour réussir, mais les joueurs doivent prendre soin de chacun d’entre eux. Et chacun d’entre eux a une personnalité unique résultant de son parcours de vie unique. La façon dont ces parcours de vie se déroulent et dont ces relations se construisent dépend entièrement de vous en tant que joueur.

The Alters sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/GOG) en 2024.