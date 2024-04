Tineco ne révolutionne pas le format de l’aspirateur balais sans-fil et on va retrouver du classique. Une gâchette pour l’actionner et nous voilà en route pour éliminer toute la poussière et les poils.

Sur le dessus de l’appareil, on va retrouver un bouton qui permettra de passer du mode automatique au mode Max. L’autonomie de l’appareil en prendra un coup puisqu’on passe d’une heure en mode automatique à moins de 20 minutes en mode Max constant. On aura un bruit de fonctionnement variant entre 62 et 68 dB. C’est plutôt ici l’affichage de l’autonomie qui m’a gêné qu’autre chose, on a des pastilles vertes qui vont faire 3 paliers différents pour indiquer la charge mais ce n’est pas spécialement précis. Autrement le cercle, passe de bleu à rouge selon le niveau de poussières à aspirer qu’il va détecter.

Sur la brosse principale, on va retrouver une rangée de LED lumineuse afin d’éclairer le sol et de voir les poussières récalcitrantes. C’est aujourd’hui le standard sur ce genre d’appareils et forcé de constater qu’on ne s’en passe plus après l’avoir essayé. Cela va de paire avec la maniabilité de l’aspirateur qui permet de le bouger dans tous les sens et grâce à son poids plume, on ressent moins la fatigue due aux aller et retours avec l’appareil.

L’appareil est bien rempli maintenant, et la vidange se passera très bien. D’ailleurs, l’accès aux filtres est vraiment facile et il suffira de tourner l’appareil pour les atteindre. Au cas où également, l’appareil peut se vider grâce à sa trappe.