Test TCL NXTPAPER 70 Pro : le smartphone qui veut remplacer votre liseuse

Tech > TCL
Par Hadrien Miche publié le 3 juin 2026 à 18h30, modifié le 3 juin 2026 à 18h35.
Tech
TCL NXTPAPER 70 Pro
8 /10

Notes

  • Design
    7
  • Ecran
    9
  • Performances
    7
  • Photo
    7
  • Autonomie
    8

Avantages

  • Écran NXTPAPER unique
  • Confort visuel exceptionnel

Inconvénients

  • Photo correcte sans plus
  • LCD face aux OLED concurrents

À l'heure où la plupart des smartphones se distinguent principalement par leur puissance ou leurs capacités photo, TCL poursuit une approche bien plus originale avec son NXTPAPER 70 Pro. Ce modèle mise avant tout sur le confort visuel grâce à sa technologie NXTPAPER 4.0, une dalle mate censée reproduire la sensation du papier tout en conservant les avantages d'un smartphone classique.

Présentation et design

Le TCL NXTPAPER 70 Pro adopte un design relativement classique mais soigné. Avec ses lignes sobres et son format imposant lié à son écran de 6,9 pouces, il ne cherche pas à rivaliser avec les smartphones ultra-premium du marché, mais l’ensemble inspire confiance.

La finition mate de la façade constitue immédiatement sa particularité. Contrairement aux écrans brillants habituels, la surface diffuse davantage la lumière et limite fortement les reflets. Ce choix esthétique contribue également à donner au smartphone une identité visuelle unique.

La certification IP68 constitue une excellente surprise sur cette gamme tarifaire et permet d’utiliser le téléphone sans inquiétude sous la pluie ou à proximité de l’eau. TCL intègre également une touche physique dédiée NXTPAPER permettant de basculer instantanément entre les différents modes d’affichage. Une excellente idée qui rend cette fonction réellement utilisable au quotidien. quant au capteur d’empreinte, il est situé sur le bouton d’allumage.

Fiche technique

  • Écran NXTPAPER 4.0 de 6,9 pouces
  • Définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels)
  • Taux de rafraîchissement 120 Hz
  • Processeur MediaTek Dimensity 7300
  • 8 Go de RAM
  • 256 ou 512 Go de stockage
  • Appareil photo principal 50 MP avec OIS, Ultra grand-angle 8 MP
  • Caméra frontale 32 MP
  • Batterie 5200 mAh (Charge rapide 33 W)
  • Certification IP68
  • Android 16
  • Prix : 289,99€
TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

Écran : la véritable star du produit

C’est évidemment ici que le NXTPAPER 70 Pro joue sa principale carte.

Sur le plan purement technique, nous sommes face à une dalle LCD Full HD+ de 6,9 pouces capable d’atteindre 120 Hz. Les animations sont fluides, les couleurs restent agréables et la luminosité maximale s’avère suffisante pour une utilisation extérieure.

Mais ce qui distingue réellement ce smartphone est sa technologie NXTPAPER 4.0. La dalle bénéficie d’un traitement mat particulièrement efficace qui réduit drastiquement les reflets. Après plusieurs jours d’utilisation, la différence est immédiatement perceptible lors de la lecture d’articles, de livres numériques ou simplement lors de longues sessions de navigation.

Le véritable intérêt vient cependant des trois modes dédiés accessibles via le bouton NXTPAPER :

  • Color Paper Mode conserve les couleurs tout en réduisant l’agressivité visuelle de l’écran. C’est probablement le mode le plus intéressant pour un usage quotidien car il préserve l’expérience Android classique tout en améliorant nettement le confort de lecture.
  • Ink Paper Mode bascule vers une interface proche du noir et blanc. La fatigue visuelle diminue encore davantage et l’expérience se rapproche d’une liseuse traditionnelle.
  • Max Ink Mode va encore plus loin. Le smartphone se transforme presque en liseuse électronique avec une interface simplifiée et une consommation énergétique fortement réduite. Pour lire des romans, des PDF techniques ou de longs articles, le résultat est bluffant. TCL annonce jusqu’à plusieurs jours d’autonomie dans ce mode spécifique.

Après utilisation, c’est probablement la meilleure implémentation d’un écran orienté confort visuel que nous ayons vue sur smartphone. Là où de nombreux constructeurs se contentent d’un filtre lumière bleue, TCL propose une véritable alternative aux écrans traditionnels. Les gros lecteurs, les étudiants ou les professionnels passant plusieurs heures par jour devant leur téléphone trouveront ici un avantage réel et immédiatement perceptible.

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

Performances

Le MediaTek Dimensity 7300 assure des performances tout à fait satisfaisantes pour cette catégorie de prix. Les applications s’ouvrent rapidement, le multitâche ne pose aucun problème et la navigation reste fluide.

Les jeux populaires fonctionnent correctement, même si les joueurs les plus exigeants trouveront rapidement les limites de la partie graphique. Ce n’est clairement pas un smartphone gaming, mais il possède suffisamment de ressources pour satisfaire l’immense majorité des utilisateurs.

Les 8 Go de mémoire vive permettent de conserver plusieurs applications ouvertes simultanément sans ralentissement notable.

TCL NXTPAPER 70 Pro

TCL NXTPAPER 70 ProADN

Photo

La photographie n’est clairement pas le principal argument du TCL NXTPAPER 70 Pro, mais après plusieurs jours de prise en main, le constat est plutôt positif pour un smartphone positionné sur le milieu de gamme.

En plein jour, le capteur principal produit des clichés agréables avec un niveau de détail satisfaisant. La photo prise dans le parc illustre bien ce comportement : les couleurs restent naturelles, sans saturation excessive, et le smartphone parvient à conserver un bon équilibre entre les zones ombragées sous les arbres et les parties fortement éclairées par le soleil. Le rendu du visage est également fidèle, avec une bonne gestion des teintes de peau et un niveau de piqué suffisant pour les réseaux sociaux ou un partage familial.

La scène urbaine met davantage en évidence le travail du HDR. Malgré un ciel lumineux et des zones d’ombre importantes entre les bâtiments, le NXTPAPER 70 Pro réussit à préserver une quantité appréciable de détails. Les façades restent lisibles, les couleurs sont équilibrées et l’exposition générale évite les excès souvent observés sur des smartphones de cette gamme. On remarque néanmoins que le traitement logiciel a tendance à accentuer légèrement le contraste afin de donner davantage de relief à l’image.

La véritable surprise vient des performances nocturnes. La photo réalisée de nuit dans le jardin montre que TCL maîtrise correctement la montée en sensibilité. Les lampadaires conservent leur halo lumineux sans surexposition excessive et le téléphone parvient à récupérer une quantité appréciable de détails dans les zones sombres. Le bruit numérique reste présent lorsqu’on zoome dans l’image, mais il demeure relativement contenu pour un appareil qui ne prétend pas rivaliser avec les photophones haut de gamme.

Dans l’ensemble, le NXTPAPER 70 Pro délivre une expérience photo cohérente. Les clichés sont souvent flatteurs sans tomber dans les excès de traitement logiciel, avec un bon niveau de détail de jour et des résultats nocturnes tout à fait exploitables. Il ne remplacera pas un véritable smartphone orienté photographie, mais il se montre largement capable d’immortaliser le quotidien avec une qualité supérieure à ce que son positionnement tarifaire pourrait laisser penser.

Photo prise avec le capteur avant

Photo prise avec le capteur avantADN

Photo prise avec le capteur arrière

Photo prise avec le capteur arrièreADN

Photo de nuit

Photo de nuitADN

Autonomie

Avec sa batterie de 5200 mAh, le TCL NXTPAPER 70 Pro assure facilement une journée et demie d’utilisation classique. Les utilisateurs modérés pourront même approcher les deux jours complets.

La charge rapide 33 W permet de récupérer rapidement plusieurs heures d’utilisation en quelques dizaines de minutes.

Là encore, le mode Max Ink constitue un véritable atout. Lorsqu’il est utilisé principalement pour la lecture, la consommation chute drastiquement et permet d’obtenir une autonomie bien supérieure à celle d’un smartphone classique.

Verdict

Le TCL NXTPAPER 70 Pro n’est pas le smartphone le plus puissant, ni le plus photogénique du marché. En revanche, il propose quelque chose que quasiment aucun concurrent n’offre aujourd’hui : une expérience de lecture réellement différente.

La technologie NXTPAPER 4.0 n’est pas un simple argument marketing. Après quelques jours d’utilisation, le confort visuel apporté par la dalle mate et les différents modes papier devient difficile à abandonner. Les lecteurs réguliers, les étudiants ou les professionnels qui passent leur journée à consulter des documents y trouveront un bénéfice immédiat.

Pour ceux qui recherchent avant tout un smartphone confortable pour lire, travailler ou naviguer durant de longues heures, le NXTPAPER 70 Pro est probablement l’une des propositions les plus originales et pertinentes de 2026.

Navigation