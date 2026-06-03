La photographie n’est clairement pas le principal argument du TCL NXTPAPER 70 Pro, mais après plusieurs jours de prise en main, le constat est plutôt positif pour un smartphone positionné sur le milieu de gamme.

En plein jour, le capteur principal produit des clichés agréables avec un niveau de détail satisfaisant. La photo prise dans le parc illustre bien ce comportement : les couleurs restent naturelles, sans saturation excessive, et le smartphone parvient à conserver un bon équilibre entre les zones ombragées sous les arbres et les parties fortement éclairées par le soleil. Le rendu du visage est également fidèle, avec une bonne gestion des teintes de peau et un niveau de piqué suffisant pour les réseaux sociaux ou un partage familial.

La scène urbaine met davantage en évidence le travail du HDR. Malgré un ciel lumineux et des zones d’ombre importantes entre les bâtiments, le NXTPAPER 70 Pro réussit à préserver une quantité appréciable de détails. Les façades restent lisibles, les couleurs sont équilibrées et l’exposition générale évite les excès souvent observés sur des smartphones de cette gamme. On remarque néanmoins que le traitement logiciel a tendance à accentuer légèrement le contraste afin de donner davantage de relief à l’image.

La véritable surprise vient des performances nocturnes. La photo réalisée de nuit dans le jardin montre que TCL maîtrise correctement la montée en sensibilité. Les lampadaires conservent leur halo lumineux sans surexposition excessive et le téléphone parvient à récupérer une quantité appréciable de détails dans les zones sombres. Le bruit numérique reste présent lorsqu’on zoome dans l’image, mais il demeure relativement contenu pour un appareil qui ne prétend pas rivaliser avec les photophones haut de gamme.

Dans l’ensemble, le NXTPAPER 70 Pro délivre une expérience photo cohérente. Les clichés sont souvent flatteurs sans tomber dans les excès de traitement logiciel, avec un bon niveau de détail de jour et des résultats nocturnes tout à fait exploitables. Il ne remplacera pas un véritable smartphone orienté photographie, mais il se montre largement capable d’immortaliser le quotidien avec une qualité supérieure à ce que son positionnement tarifaire pourrait laisser penser.