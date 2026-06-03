Présentation et design
Le TCL NXTPAPER 70 Pro adopte un design relativement classique mais soigné. Avec ses lignes sobres et son format imposant lié à son écran de 6,9 pouces, il ne cherche pas à rivaliser avec les smartphones ultra-premium du marché, mais l’ensemble inspire confiance.
La finition mate de la façade constitue immédiatement sa particularité. Contrairement aux écrans brillants habituels, la surface diffuse davantage la lumière et limite fortement les reflets. Ce choix esthétique contribue également à donner au smartphone une identité visuelle unique.
La certification IP68 constitue une excellente surprise sur cette gamme tarifaire et permet d’utiliser le téléphone sans inquiétude sous la pluie ou à proximité de l’eau. TCL intègre également une touche physique dédiée NXTPAPER permettant de basculer instantanément entre les différents modes d’affichage. Une excellente idée qui rend cette fonction réellement utilisable au quotidien. quant au capteur d’empreinte, il est situé sur le bouton d’allumage.
Fiche technique
- Écran NXTPAPER 4.0 de 6,9 pouces
- Définition Full HD+ (2340 x 1080 pixels)
- Taux de rafraîchissement 120 Hz
- Processeur MediaTek Dimensity 7300
- 8 Go de RAM
- 256 ou 512 Go de stockage
- Appareil photo principal 50 MP avec OIS, Ultra grand-angle 8 MP
- Caméra frontale 32 MP
- Batterie 5200 mAh (Charge rapide 33 W)
- Certification IP68
- Android 16
- Prix : 289,99€