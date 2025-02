L’un des détails qui fait toute la différence dans l’utilisation quotidienne de cet aspirateur, c’est son manche pliable. Contrairement à de nombreux modèles où il faut se contorsionner pour nettoyer sous les meubles, ici, il suffit d’un simple geste pour plier le manche et accéder facilement aux endroits difficiles comme sous le canapé ou sous le lit.

Avant d’avoir cet aspirateur, je devais souvent me mettre à quatre pattes pour bien aspirer ces zones peu accessibles, ce qui était loin d’être confortable. Avec le Shark PowerDetect, plus besoin de faire d’efforts : le manche articulé me permet de passer l’aspirateur sans me pencher. C’est un vrai plus en termes de confort et cela change la vie, surtout pour ceux qui ont des douleurs au dos ou qui préfèrent un nettoyage rapide et sans effort.