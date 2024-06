Le design très futuriste du Flexi Lite rappelle celui d’un Stormtrooper et de la marque qui a amorcé ce virage depuis quelques temps déjà. On va retrouver un écran qui va afficher les informations classiques : niveau de charge, le mode d’aspiration et un liseré bleu ou rouge selon la puissance actuelle. On aura 2 boutons pour l’allumer et changer de mode, tandis qu’un dernier bouton sur le manche permettra de lancer l’auto-nettoyage une fois sur la base. Bien pensé, l’écran pivotera selon la position du Flexi Lite.

Au niveau des réservoirs, ils sont très bien intégrés dans le Flexi Lite ! Cela joue sur leur contenance qui n’est que de 620 mL pour le bac d’eau propre et 400 mL pour celui d’eau sale. Le bac d’eau sale possède une petite poignée qui permet de ressortir les saletés solides et de changer également le filtre HEPA.



Sur le reste des caractéristiques techniques, on va retrouver :