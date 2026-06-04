Le Snapdragon 8 Elite n’a plus grand-chose à prouver. Il s’agit tout simplement de l’une des puces les plus puissantes disponibles sur Android actuellement. REDMAGIC l’accompagne ici de sa puce dédiée RedCore R4 chargée d’optimiser les performances en jeu et la gestion des ressources système.

Dans les faits, le smartphone fait tourner absolument tout ce qu’on lui demande sans la moindre difficulté. Genshin Impact, Honkai Star Rail, Call of Duty Warzone Mobile ou PUBG Mobile fonctionnent avec les réglages graphiques les plus élevés tout en conservant une fluidité exemplaire.

Comme souvent chez REDMAGIC, ce n’est pas uniquement la puissance brute qui impressionne, mais sa capacité à être maintenue dans la durée. Là où de nombreux smartphones haut de gamme réduisent leurs performances après quelques dizaines de minutes de jeu, le 11 Air conserve une excellente stabilité grâce à son système de refroidissement actif.

C’est probablement l’un des éléments les plus intéressants de cette génération. REDMAGIC réintroduit sur sa gamme Air un véritable ventilateur actif tournant jusqu’à 24 000 tours par minute. Celui-ci travaille de concert avec une grande chambre à vapeur et plusieurs couches de dissipation thermique en graphène.

Dans la pratique, cela permet au smartphone de rester étonnamment frais pour une machine aussi puissante. Les longues sessions de jeu sont plus confortables et surtout les performances restent constantes.

Certes, le ventilateur génère un léger bruit audible dans un environnement calme, mais celui-ci reste largement acceptable compte tenu du gain obtenu.

Face aux smartphones gaming concurrents qui abandonnent progressivement les systèmes de ventilation active, REDMAGIC continue de défendre une approche radicale qui conserve aujourd’hui encore un véritable avantage.

Le REDMAGIC 11 Air conserve ce qui fait la force de la marque depuis plusieurs générations : ses fonctionnalités pensées exclusivement pour les joueurs. Les gâchettes tactiles de 520 Hz sont toujours présentes sur la tranche supérieure. Elles permettent de reproduire certains contrôles habituellement réservés aux manettes et offrent un avantage réel dans les FPS ou les jeux compétitifs.

Le Game Space reste l’un des hubs gaming les plus complets du marché Android. On y retrouve la gestion des performances, des outils d’enregistrement, des profils par jeu, des améliorations visuelles, des filtres sonores, des réticules personnalisés ou encore la possibilité de connecter clavier et souris pour obtenir une expérience proche d’un PC.

REDMAGIC ajoute également plusieurs nouveautés basées sur l’intelligence artificielle, comme un coach tactique, des commandes vocales ou l’assistant virtuel Mora. Certaines fonctions paraissent encore anecdotiques aujourd’hui, mais elles témoignent de la volonté de la marque de différencier davantage son écosystème.