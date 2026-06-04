Depuis plusieurs générations, REDMAGIC affine progressivement son approche du design. Le 11 Air reprend l’esthétique transparente inaugurée sur les modèles les plus récents tout en conservant un format étonnamment fin pour un smartphone gaming. Avec seulement 7,85 mm d’épaisseur, il se montre nettement plus agréable à manipuler que la plupart des appareils orientés e-sport.
La marque conserve néanmoins tous les codes qui ont fait sa réputation. On retrouve les éléments transparents au dos, les éclairages RGB, les lignes inspirées du matériel gaming ainsi que les aérations du système de refroidissement actif. Le résultat reste immédiatement identifiable comme un REDMAGIC, mais apparaît moins excessif que les premières générations.
Le châssis en aluminium apporte une véritable sensation de robustesse tandis que le verre Gorilla Glass protège efficacement l’ensemble. La certification IP54 est également une bonne surprise sur un smartphone intégrant un ventilateur physique, même si elle reste limitée face aux certifications IP68 que l’on retrouve sur certains concurrents.
Par rapport au REDMAGIC 10 Air, les différences esthétiques sont minimes. A titre perso, je préfère sans ventilateur du 10 Air. REDMAGIC a préféré conserver une formule déjà convaincante plutôt que de bouleverser un design qui avait trouvé son public.
Fiche technique
- Écran : OLED 6,85 pouces (2688 x 1216 pixels), Taux de rafraîchissement 144 Hz et luminosité maximale 1800 nits
- Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite avec puce dédiée RedCore R4
- Mémoirer vive : 12 ou 16 Go LPDDR5X Ultra
- Stockage : 256 ou 512 Go UFS 4.1
- Batterie : 7000 mAh (Charge rapide filaire 80 W)
- Double gâchettes tactiles 520 Hz
- Ventilateur actif 24 000 tr/min
- Appareil photo principal 50 Mpx (OIS), Ultra grand-angle 8 Mpx,
- Caméra frontale 16 Mpx
- Connectivité : Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC
- Certification : IP54
- Dimensions : 163,82 x 76,54 x 7,85 mm
- Poids : 207 g
- Prix : à partir de 499€