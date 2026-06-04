Test REDMAGIC 11 Air : le gaming phone qui s’affine sans perdre sa puissance

Tech
Par Hadrien Miche publié le 4 juin 2026 à 7h00.
Tech
REDMAGIC 11 Air
9 /10

Notes

  • Design
    8
  • Ecran
    9
  • Performances
    10
  • Photo
    7
  • Autonomie
    10

Avantages

  • Performances exceptionnelles
  • Autonomie remarquable
  • Certification IP54 !

Inconvénients

  • Partie photo en retrait

Avec le REDMAGIC 11 Air, la marque chinoise poursuit une stratégie déjà amorcée avec le 10 Air : proposer un smartphone gaming plus fin, plus léger et plus agréable au quotidien, sans renoncer à l'ADN qui a fait le succès de la gamme. Là où les REDMAGIC 10 Pro et 11 Pro visent les joueurs les plus exigeants avec des fiches techniques démesurées, ce 11 Air cherche un meilleur équilibre entre performances, design et prix.

Depuis plusieurs générations, REDMAGIC affine progressivement son approche du design. Le 11 Air reprend l’esthétique transparente inaugurée sur les modèles les plus récents tout en conservant un format étonnamment fin pour un smartphone gaming. Avec seulement 7,85 mm d’épaisseur, il se montre nettement plus agréable à manipuler que la plupart des appareils orientés e-sport.

La marque conserve néanmoins tous les codes qui ont fait sa réputation. On retrouve les éléments transparents au dos, les éclairages RGB, les lignes inspirées du matériel gaming ainsi que les aérations du système de refroidissement actif. Le résultat reste immédiatement identifiable comme un REDMAGIC, mais apparaît moins excessif que les premières générations.

Le châssis en aluminium apporte une véritable sensation de robustesse tandis que le verre Gorilla Glass protège efficacement l’ensemble. La certification IP54 est également une bonne surprise sur un smartphone intégrant un ventilateur physique, même si elle reste limitée face aux certifications IP68 que l’on retrouve sur certains concurrents.

Par rapport au REDMAGIC 10 Air, les différences esthétiques sont minimes. A titre perso, je préfère sans ventilateur du 10 Air. REDMAGIC a préféré conserver une formule déjà convaincante plutôt que de bouleverser un design qui avait trouvé son public.

Fiche technique

  • Écran : OLED 6,85 pouces (2688 x 1216 pixels), Taux de rafraîchissement 144 Hz et luminosité maximale 1800 nits
  • Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite avec puce dédiée RedCore R4
  • Mémoirer vive : 12 ou 16 Go LPDDR5X Ultra
  • Stockage : 256 ou 512 Go UFS 4.1
  • Batterie : 7000 mAh (Charge rapide filaire 80 W)
  • Double gâchettes tactiles 520 Hz
  • Ventilateur actif 24 000 tr/min
  • Appareil photo principal 50 Mpx (OIS), Ultra grand-angle 8 Mpx,
  • Caméra frontale 16 Mpx
  • Connectivité : Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC
  • Certification : IP54
  • Dimensions : 163,82 x 76,54 x 7,85 mm
  • Poids : 207 g
  • Prix : à partir de 499€
REDMAGIC 11 Air

REDMAGIC 11 AirADN

REDMAGIC 11 Air

REDMAGIC 11 AirADN

Un écran qui coche toutes les cases pour le jeu

Le REDMAGIC 11 Air embarque un écran OLED de 6,85 pouces affichant une définition de 2688 x 1216 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Sur le terrain, l’expérience est excellente.

La fluidité est exemplaire dans les jeux compatibles, mais également dans la navigation quotidienne. Les animations du système profitent pleinement de cette fréquence élevée tandis que le tactile se montre particulièrement réactif grâce à un échantillonnage pouvant atteindre 960 Hz en continu et 2000 Hz de manière instantanée.

Avec une luminosité maximale annoncée à 1800 nits et une couverture complète de l’espace DCI-P3, l’écran offre également une excellente lisibilité en extérieur ainsi que des couleurs riches et contrastées.

Comme sur les modèles supérieurs de la marque, les bordures sont extrêmement fines et la caméra frontale toujours cachée dans l’écran. Cela contribue fortement à l’immersion en jeu ou lors du visionnage de contenus vidéo.

REDMAGIC 11 Air

REDMAGIC 11 AirADN

Des performances de très haut niveau

Le Snapdragon 8 Elite n’a plus grand-chose à prouver. Il s’agit tout simplement de l’une des puces les plus puissantes disponibles sur Android actuellement. REDMAGIC l’accompagne ici de sa puce dédiée RedCore R4 chargée d’optimiser les performances en jeu et la gestion des ressources système.

Dans les faits, le smartphone fait tourner absolument tout ce qu’on lui demande sans la moindre difficulté. Genshin Impact, Honkai Star Rail, Call of Duty Warzone Mobile ou PUBG Mobile fonctionnent avec les réglages graphiques les plus élevés tout en conservant une fluidité exemplaire.

Comme souvent chez REDMAGIC, ce n’est pas uniquement la puissance brute qui impressionne, mais sa capacité à être maintenue dans la durée. Là où de nombreux smartphones haut de gamme réduisent leurs performances après quelques dizaines de minutes de jeu, le 11 Air conserve une excellente stabilité grâce à son système de refroidissement actif.

C’est probablement l’un des éléments les plus intéressants de cette génération. REDMAGIC réintroduit sur sa gamme Air un véritable ventilateur actif tournant jusqu’à 24 000 tours par minute. Celui-ci travaille de concert avec une grande chambre à vapeur et plusieurs couches de dissipation thermique en graphène.

Dans la pratique, cela permet au smartphone de rester étonnamment frais pour une machine aussi puissante. Les longues sessions de jeu sont plus confortables et surtout les performances restent constantes.

Certes, le ventilateur génère un léger bruit audible dans un environnement calme, mais celui-ci reste largement acceptable compte tenu du gain obtenu.

Face aux smartphones gaming concurrents qui abandonnent progressivement les systèmes de ventilation active, REDMAGIC continue de défendre une approche radicale qui conserve aujourd’hui encore un véritable avantage.

Le REDMAGIC 11 Air conserve ce qui fait la force de la marque depuis plusieurs générations : ses fonctionnalités pensées exclusivement pour les joueurs. Les gâchettes tactiles de 520 Hz sont toujours présentes sur la tranche supérieure. Elles permettent de reproduire certains contrôles habituellement réservés aux manettes et offrent un avantage réel dans les FPS ou les jeux compétitifs.

Le Game Space reste l’un des hubs gaming les plus complets du marché Android. On y retrouve la gestion des performances, des outils d’enregistrement, des profils par jeu, des améliorations visuelles, des filtres sonores, des réticules personnalisés ou encore la possibilité de connecter clavier et souris pour obtenir une expérience proche d’un PC.

REDMAGIC ajoute également plusieurs nouveautés basées sur l’intelligence artificielle, comme un coach tactique, des commandes vocales ou l’assistant virtuel Mora. Certaines fonctions paraissent encore anecdotiques aujourd’hui, mais elles témoignent de la volonté de la marque de différencier davantage son écosystème.

REDMAGIC 11 Air

REDMAGIC 11 AirADN

Photo : des progrès visibles, mais le gaming reste la priorité

Pendant longtemps, les smartphones REDMAGIC ont été faciles à résumer sur ce point : excellents pour jouer, beaucoup moins convaincants pour la photographie. Avec le 11 Air, la marque continue toutefois sa progression et propose probablement l’un de ses appareils les plus équilibrés à ce jour.

En plein jour, le capteur principal de 50 mégapixels s’en sort particulièrement bien. Les clichés affichent un niveau de détail élevé et une plage dynamique plus large que sur les anciennes générations. Les feuillages complexes, les zones ombragées et les parties fortement éclairées sont correctement restitués, avec des couleurs naturelles et une accentuation relativement maîtrisée. Lors de mes prises de vue dans un parc, le smartphone a réussi à conserver beaucoup d’informations dans les arbres tout en préservant un ciel lumineux, un exercice souvent délicat pour les smartphones de cette catégorie.

Le capteur principal est également capable de réaliser des clichés rapprochés convaincants. Sans disposer d’un véritable objectif macro, le REDMAGIC 11 Air permet de s’approcher suffisamment du sujet pour obtenir un joli flou d’arrière-plan naturel et un rendu détaillé sur les fleurs ou les petits objets. Le résultat reste évidemment inférieur à celui des meilleurs photophones du marché, mais largement satisfaisant pour un smartphone gaming.

La caméra frontale constitue également une bonne surprise. Les selfies bénéficient d’un niveau de détail élevé, d’une exposition bien gérée et d’un traitement logiciel moins agressif que par le passé. Les textures du visage, des cheveux ou de la barbe sont correctement restituées sans excès de lissage.

La véritable surprise vient toutefois des performances en faible luminosité. Les clichés nocturnes capturent beaucoup de lumière tout en conservant un niveau de bruit contenu. Les zones éclairées restent détaillées, les couleurs demeurent crédibles et le traitement logiciel évite la surenchère que l’on retrouve parfois chez certains concurrents. Le résultat ne rivalise pas avec un Google Pixel ou un Galaxy Ultra, mais il dépasse clairement ce que l’on attend habituellement d’un smartphone conçu avant tout pour le jeu.

L’ultra grand-angle reste en revanche le maillon faible de l’ensemble. Il remplit son rôle pour les paysages ou les scènes larges, mais le niveau de détail est sensiblement inférieur à celui du capteur principal et la qualité se dégrade davantage sur les bords de l’image.

Au final, le REDMAGIC 11 Air ne peut toujours pas être considéré comme un photophone, mais il n’est plus nécessaire de faire de compromis majeurs sur la photographie pour profiter de ses excellentes performances gaming. Pour la première fois sur un modèle Air, la partie photo apparaît réellement polyvalente au quotidien.

Photo prise au REDMAGIC 11 Air

Photo prise au REDMAGIC 11 AirADN

Photo prise au REDMAGIC 11 Air

Photo prise au REDMAGIC 11 AirADN

Photo prise au REDMAGIC 11 Air

Photo prise au REDMAGIC 11 AirADN

Photo prise au REDMAGIC 11 Air

Photo prise au REDMAGIC 11 AirADN

Une autonomie impressionnante

Avec sa batterie de 7000 mAh, le REDMAGIC 11 Air fait partie des smartphones les plus endurants de sa catégorie.

En utilisation classique mêlant navigation web, réseaux sociaux, vidéo et quelques parties de jeu, il est tout à fait possible de dépasser les deux jours d’autonomie.

Même en usage gaming intensif, l’appareil reste particulièrement rassurant. Les longues sessions sur des jeux exigeants comme Genshin Impact ne vident pas la batterie aussi rapidement que sur la majorité des smartphones premium.

La charge rapide 80 W permet par ailleurs de récupérer rapidement plusieurs heures d’utilisation en quelques dizaines de minutes seulement.

REDMAGIC 11 Air

REDMAGIC 11 AirADN

Le REDMAGIC 11 Air réussit là où beaucoup de smartphones gaming échouent : proposer une machine extrêmement performante sans devenir un monstre encombrant à utiliser au quotidien.

Plus fin, plus léger et plus élégant que les modèles Pro, il conserve pourtant l’essentiel de l’ADN REDMAGIC : un refroidissement actif efficace, des performances de premier ordre, des gâchettes tactiles toujours aussi utiles et une autonomie impressionnante. Face au REDMAGIC 10 Air, les évolutions restent mesurées. Le Snapdragon 8 Elite apporte naturellement un gain de puissance, le ventilateur actif fait son retour et quelques améliorations logicielles viennent enrichir l’expérience. En revanche, ceux qui possèdent déjà le modèle précédent ne trouveront pas forcément ici une raison suffisante de changer.

Pour les autres, le REDMAGIC 11 Air s’impose comme l’un des smartphones gaming les plus intéressants du marché, notamment grâce à son tarif agressif de 499 € dans sa version 12 Go / 256 Go.

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