Test realme 16 Pro+

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Par Hadrien Miche publié le 17 mars 2026 à 10h00.
Tech
Realme 16 Pro+
9 /10

Notes

  • Design
    9
  • Ecran
    8
  • Performances
    8
  • Photos
    9
  • Autonomie
    10

Avantages

  • - Design original et agréable en main
  • - Capteur 200 MP + vrai téléobjectif 3,5x
  • - Batterie 7 000 mAh très endurante

Inconvénients

  • - Ultra grand-angle en retrait
  • - Zoom extrême peu exploitable

Avec le realme 16 Pro+, la marque veut imposer une signature : un capteur 200 MP épaulé par un vrai téléobjectif 3,5x, une batterie géante de 7 000 mAh dans un châssis contenu, et un design co-signé par Naoto Fukasawa. Sur le papier, la promesse est claire : proposer un "flagship accessible" orienté photo portrait et autonomie longue durée. Après plusieurs jours d’utilisation, voici notre verdict.

Présentation et design

Le realme 16 Pro+ adopte un design baptisé « Urban Wild », avec un dos en silicone organique bio-sourcé. En main, le rendu est très agréable : la texture est douce, légèrement grainée, presque proche d’un cuir synthétique. Surtout, elle accroche mieux que du verre et limite les traces de doigts.

Le module photo, lui, joue la carte du contraste avec une finition brillante façon miroir. L’ensemble reste cohérent et donne une vraie identité visuelle au smartphone. Ce n’est pas un simple bloc photo posé au hasard : il participe au style global.

Malgré sa grande batterie, le téléphone reste contenu avec 8,49 mm d’épaisseur pour 203 grammes. Il n’est pas compact, mais il est bien équilibré. L’écran incurvé sur les quatre côtés renforce l’impression de finesse et d’immersion.

Fiche technique :

  • Écran : 6,8” AMOLED LTPS, 1280 x 2800, 144 Hz
  • Processeur : Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)
  • RAM : 12 Go LPDDR5X (et jusqu’à 14 Go en plus en utilisant la mémoire)
  • Stockage : 512 Go
  • Photo principale : 200 MP
  • Téléobjectif : 50 MP, 3,5x
  • Ultra grand-angle : 8 MP
  • Selfie : 50 MP
  • Batterie : 7 000 mAh
  • Charge filaire : 80 W
  • Poids : 203 g
  • Épaisseur : 8,49 mm
  • Prix :599,99€ (offre de lancement à 529,99€)
Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ADN

Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ADN

Un écran 144 Hz lumineux et immersif

Le realme 16 Pro+ embarque une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec une définition de 1280 x 2800 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant monter jusqu’à 144 Hz.

Au quotidien, la fluidité est exemplaire. Navigation, réseaux sociaux, jeux : tout défile avec une grande souplesse. Les animations sont propres et l’interface profite pleinement de cette haute fréquence.

La luminosité maximale annoncée à 6500 nits permet une excellente lisibilité en extérieur, même en plein soleil. La dalle gère également une profondeur de couleur 10 bits et couvre intégralement l’espace DCI-P3, ce qui se traduit par des couleurs riches et bien saturées sans excès.

Les courbes prononcées sur les côtés apportent un effet premium, même si elles peuvent occasionner quelques appuis involontaires au début.

Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ADN

Des performances solides et bien optimisées

Sous le capot, on retrouve un Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nm, associé à de la mémoire LPDDR5X. Dans les faits, le smartphone est rapide, réactif et parfaitement à l’aise en multitâche.

Les jeux tournent sans difficulté majeure, avec une bonne stabilité des performances. Le système de refroidissement interne limite efficacement la chauffe lors des longues sessions. On apprécie aussi la présence d’un mode de charge « bypass » qui alimente directement la carte mère pendant le jeu afin de réduire la chaleur et préserver la batterie.

realme UI 7.0, basé sur Android 16, propose une interface moderne et fluide. Les animations sont soignées et les options de personnalisation nombreuses. L’ensemble reste agréable à utiliser au quotidien.

Realme 16 Pro+

Realme 16 Pro+ADN

Photos

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Photo prise avec le Realme 16 Pro+

Photo prise avec le Realme 16 Pro+ADN

Une autonomie impressionnante

Avec sa batterie de 7 000 mAh, le realme 16 Pro+ joue dans une autre catégorie. En usage modéré, les deux jours d’autonomie sont tout à fait envisageables. En usage intensif, il tient largement une grosse journée sans stress.

La charge rapide 80 W permet de récupérer rapidement de l’énergie. L’endurance est l’un des arguments majeurs de ce modèle, et cela se ressent immédiatement à l’usage.

Verdict

Le realme 16 Pro+ ne cherche pas à être le plus puissant ou le plus spectaculaire sur tous les points. Il mise sur une proposition cohérente : un vrai duo 200 MP + téléobjectif 3,5x pour les amateurs de portrait, un écran fluide et lumineux, et surtout une autonomie massive qui rassure immédiatement.

Ce n’est pas un flagship premium au sens strict, mais il coche énormément de cases pour un usage quotidien exigeant. Si son prix reste bien positionné, il pourrait s’imposer comme l’un des smartphones les plus équilibrés de sa catégorie en 2026.

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