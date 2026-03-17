Le realme 16 Pro+ adopte un design baptisé « Urban Wild », avec un dos en silicone organique bio-sourcé. En main, le rendu est très agréable : la texture est douce, légèrement grainée, presque proche d’un cuir synthétique. Surtout, elle accroche mieux que du verre et limite les traces de doigts.

Le module photo, lui, joue la carte du contraste avec une finition brillante façon miroir. L’ensemble reste cohérent et donne une vraie identité visuelle au smartphone. Ce n’est pas un simple bloc photo posé au hasard : il participe au style global.

Malgré sa grande batterie, le téléphone reste contenu avec 8,49 mm d’épaisseur pour 203 grammes. Il n’est pas compact, mais il est bien équilibré. L’écran incurvé sur les quatre côtés renforce l’impression de finesse et d’immersion.

Fiche technique :