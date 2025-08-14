Test : Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed

Par Hadrien Miche publié le 14 août 2025 à 17h00, modifié le 14 août 2025 à 21h46.
9 /10

Notes

  • Ergonomie
    9
  • Fonctionnalités
    9
  • Autonomie
    9

Avantages

  • - Grande autonomie
  • - Low-profile et switchs agréables
  • - Polyvalent

Inconvénients

  • - Pas de hot swap des switchs
  • - Limité à un polling rate de 1000 Hz max

Razer revisite sa gamme BlackWidow avec un pari audacieux : offrir les performances d’un clavier mécanique gaming haut de gamme dans un format low-profile, plus fin, plus ergonomique, mais sans concession sur la réactivité. Le BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed se présente comme l’arme ultime pour ceux qui veulent conjuguer confort, autonomie et rapidité, que ce soit pour le jeu compétitif ou un usage bureautique.

Présentation

Dès la prise en main, on sent le soin apporté à la conception. Le châssis en aluminium 5052 lui donne un aspect premium et une rigidité à toute épreuve, tandis que son profil bas réduit la fatigue des poignets. Les stabilisateurs pré-lubrifiés et la double couche de mousse d’insonorisation sous une plaque en acier inoxydable améliorent sensiblement la sensation de frappe, plus douce et plus silencieuse. La finition est irréprochable, avec des touches en PBT doubleshot résistantes à l’usure, optimisées pour une meilleure diffusion du rétroéclairage Razer Chroma RGB.

Ce clavier ne se contente pas d’être performant : il est aussi ultra-polyvalent. On retrouve le sans-fil Razer HyperSpeed à 2,4 GHz pour un polling rate jusqu’à 1000 Hz, le Bluetooth multi-appareils (jusqu’à 3 appareils enregistrés) et un mode filaire via USB-C.

Le BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed embarque :

  • Un rouleau multifonction cliquable pour le volume
  • Des touches macro dédiées (sur la version full-size)
  • Un bouton Batterie qui utilise la rangée des chiffres pour donner le niveau d’autonomie restante
  • Des contrôles multimédias
  • Un bouton AI Prompt Master permettant d’invoquer directement des commandes IA (ChatGPT ou Copilot)
  • 5 profils

Prix et disponibilité

  • Full-size : 219,99 €
  • TKL : 189,99 €

Disponible en plusieurs configurations de switches et coloris, le clavier vise aussi bien les joueurs compétitifs que ceux qui veulent un périphérique élégant pour le travail.



Les switches orange : une première !

C’est la grande nouveauté : Razer introduit ses premiers switchs mécaniques Low-profile disponibles en trois variantes :

  • Vert (clicky) pour un retour tactile net et sonore
  • Orange (tactile) pour un ressenti précis et silencieux
  • Jaune (linéaire) pour une frappe fluide et discrète

Tous affichent une durabilité impressionnante allant jusqu’à 80 millions de frappes (60 millions pour le vert).

 

Un clavier très polyvalent

En jeu, la frappe est rapide, précise et agréable, notamment avec les switches Orange. Le profil bas réduit la fatigue des poignets, rendant le clavier confortable même sur de longues sessions sans repose-poignets. Côté sensations, le point d’activation est abaissé à 1,2 mm, avec une légère bosse perceptible dès 0,3 mm de course. Le résultat est une frappe légère mais bien définie, où le flottement des touches et les bruits parasites du châssis sont réduits au minimum. Les joueurs comme les dactylographes y trouveront un équilibre idéal entre vitesse et précision. La faible distance d’activation favorise les réactions rapides, tandis qu’en frappe bureautique, la stabilité et l’insonorisation offrent un confort certain.

L’autonomie impressionne également avec jusqu’à 980 heures en mode économie d’énergie (Bluetooth, 250 Hz et rétroéclairage éteint), de quoi tenir des semaines sans recharge. L’avantage aussi du bouton Batterie, c’est qu’il ne nécessite pas Synapse pour fonctionner. Les fonctionnalités (comme Snap Tap) s’activent sans passer par le logiciel, sauf pour le bouton AI qui réclamera d’avoir Synapse de lancer, dans ce cas-là autant utiliser la touche Copilot en bas à droite qui peut faire presque la même chose.

Conclusion

Le Razer BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed réussit son pari : apporter toute la puissance et la personnalisation d’un clavier gaming mécanique dans un format affiné et ergonomique.

