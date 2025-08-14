Dès la prise en main, on sent le soin apporté à la conception. Le châssis en aluminium 5052 lui donne un aspect premium et une rigidité à toute épreuve, tandis que son profil bas réduit la fatigue des poignets. Les stabilisateurs pré-lubrifiés et la double couche de mousse d’insonorisation sous une plaque en acier inoxydable améliorent sensiblement la sensation de frappe, plus douce et plus silencieuse. La finition est irréprochable, avec des touches en PBT doubleshot résistantes à l’usure, optimisées pour une meilleure diffusion du rétroéclairage Razer Chroma RGB.

Ce clavier ne se contente pas d’être performant : il est aussi ultra-polyvalent. On retrouve le sans-fil Razer HyperSpeed à 2,4 GHz pour un polling rate jusqu’à 1000 Hz, le Bluetooth multi-appareils (jusqu’à 3 appareils enregistrés) et un mode filaire via USB-C.

Le BlackWidow V4 Low-profile HyperSpeed embarque :

Un rouleau multifonction cliquable pour le volume

Des touches macro dédiées (sur la version full-size)

Un bouton Batterie qui utilise la rangée des chiffres pour donner le niveau d’autonomie restante

Des contrôles multimédias

Un bouton AI Prompt Master permettant d’invoquer directement des commandes IA (ChatGPT ou Copilot)

5 profils

Prix et disponibilité

Full-size : 219,99 €

TKL : 189,99 €

Disponible en plusieurs configurations de switches et coloris, le clavier vise aussi bien les joueurs compétitifs que ceux qui veulent un périphérique élégant pour le travail.





