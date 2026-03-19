Design & Présentation
Nothing continue de cultiver son identité visuelle très particulière. Le Phone (4a) Pro marque toutefois une évolution importante : il abandonne en grande partie le dos transparent emblématique de la marque au profit d’un châssis métallique unibody plus sobre et plus premium. On conserve néanmoins l’ADN Nothing avec un module lumineux à l’arrière, ici sous forme de Glyph Matrix composée de mini-LEDs, qui permet d’afficher notifications, indicateurs de charge ou animations personnalisées.
La différence entre les deux modèles repose surtout sur le positionnement. Le Phone (4a) est pensé comme un smartphone accessible avec un design transparent et une Glyph Bar composée de 63 LED. De son côté, le Phone (4a) Pro adopte une approche plus premium avec une Glyph Matrix plus avancée, un châssis métallique, un écran plus rapide et un processeur plus puissant. Le modèle standard utilise un Snapdragon 7s Gen 4, alors que le Pro embarque un Snapdragon 7 Gen 4, plus performant. L’écran passe également de 120 Hz à 144 Hz et le système photo bénéficie d’un zoom plus avancé.
En main, le smartphone est bien construit et respire la solidité. Le cadre métallique et la finition soignée donnent immédiatement une impression plus haut de gamme que les modèles précédents. Le téléphone reste toutefois assez grand avec son écran de près de 6,8 pouces, mais l’équilibre est bon et l’ergonomie reste agréable au quotidien.
Fiche technique
- Écran : AMOLED 6,83 pouces 2800 × 1260 144 Hz
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- Mémoire vive : 8 ou 12 Go
- Stockage : 128 ou 256 Go
- Triple caméra 50 MP + 50 MP + 8 MP
- Caméra frontale : 32 MP
- Batterie : 5400 mAh
- Charge rapide 50 W
- Android 16 avec Nothing OS
- Jusqu’à 3 mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité
- Prix : 499 ou 569€