Le Nothing Phone (4a) Pro mise sur un module photo polyvalent, et sur le terrain, il parvient globalement à proposer des résultats cohérents, quel que soit le type de scène. Il ne rivalise pas avec les meilleurs photophones du marché, mais il couvre efficacement tous les usages du quotidien avec des résultats fiables.

En conditions lumineuses complexes, le smartphone s’en sort particulièrement bien. La scène en contre-jour sous l’arche du Louvre est un bon exemple : malgré une forte différence d’exposition entre l’intérieur sombre et l’extérieur très lumineux, le téléphone parvient à conserver du détail dans les ombres tout en évitant de brûler complètement le ciel. Les silhouettes restent lisibles et la scène garde une belle profondeur. On note tout de même une légère tendance à éclaircir l’image, ce qui peut parfois atténuer un peu le contraste naturel.

En photo de jour, le capteur principal délivre des clichés détaillés et bien équilibrés. Sur la scène des colonnes de Buren, le niveau de netteté est bon sur l’ensemble de l’image, avec une gestion correcte de la géométrie et peu de déformation visible. Les textures des bâtiments et du sol sont bien restituées, même si on reste sur un rendu typique du milieu de gamme, avec un piqué légèrement moins marqué que sur les modèles premium.

La macro est également convaincante. Le cliché de fleurs montre une bonne capacité à faire le point sur des sujets proches, avec un niveau de détail satisfaisant et un flou d’arrière-plan naturel. Le rendu reste agréable, même si l’image peut légèrement manquer de mordant sur les très fins détails.

Enfin, en basse lumière, le Phone (4a) Pro s’en sort plutôt bien. La scène de nuit met en évidence une bonne gestion des éclairages artificiels, avec des couleurs fidèles et un bruit globalement maîtrisé. Les zones sombres conservent du détail sans tomber dans un lissage excessif, et les enseignes lumineuses ne sont pas surexposées. Là encore, le traitement reste équilibré, sans chercher à en faire trop.