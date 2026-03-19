Test Nothing Phone (4a) Pro

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Par Hadrien Miche publié le 19 mars 2026 à 14h00.
Tech
Nothing Phone 4a Pro
8 /10

Notes

  • Design
    8
  • Performances
    8
  • Ecran
    8
  • Photo
    8
  • Autonomie
    8

Avantages

  • - Design premium et original
  • - Écran AMOLED 144 Hz très lumineux

Inconvénients

  • - Interface Glyph encore gadget

Après les Phone (3a) lancés l'an dernier, la marque britannique revient avec deux modèles : le Phone (4a) et le Phone (4a) Pro. Sur le papier, la version Pro promet un design plus premium, un écran plus rapide et un module photo plus ambitieux. Mais au quotidien, ces évolutions font-elles réellement la différence ?

Design & Présentation

Nothing continue de cultiver son identité visuelle très particulière. Le Phone (4a) Pro marque toutefois une évolution importante : il abandonne en grande partie le dos transparent emblématique de la marque au profit d’un châssis métallique unibody plus sobre et plus premium. On conserve néanmoins l’ADN Nothing avec un module lumineux à l’arrière, ici sous forme de Glyph Matrix composée de mini-LEDs, qui permet d’afficher notifications, indicateurs de charge ou animations personnalisées.

La différence entre les deux modèles repose surtout sur le positionnement. Le Phone (4a) est pensé comme un smartphone accessible avec un design transparent et une Glyph Bar composée de 63 LED. De son côté, le Phone (4a) Pro adopte une approche plus premium avec une Glyph Matrix plus avancée, un châssis métallique, un écran plus rapide et un processeur plus puissant. Le modèle standard utilise un Snapdragon 7s Gen 4, alors que le Pro embarque un Snapdragon 7 Gen 4, plus performant. L’écran passe également de 120 Hz à 144 Hz et le système photo bénéficie d’un zoom plus avancé.

En main, le smartphone est bien construit et respire la solidité. Le cadre métallique et la finition soignée donnent immédiatement une impression plus haut de gamme que les modèles précédents. Le téléphone reste toutefois assez grand avec son écran de près de 6,8 pouces, mais l’équilibre est bon et l’ergonomie reste agréable au quotidien.

 

Fiche technique

  • Écran : AMOLED 6,83 pouces 2800 × 1260 144 Hz
  • Processeur : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
  • Mémoire vive : 8 ou 12 Go
  • Stockage : 128 ou 256 Go
  • Triple caméra 50 MP + 50 MP + 8 MP
  • Caméra frontale : 32 MP
  • Batterie : 5400 mAh
  • Charge rapide 50 W
  • Android 16 avec Nothing OS
  • Jusqu’à 3 mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité
  • Prix : 499 ou 569€
Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) ProADN

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) ProADN

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) ProADN

Performances et Glyph Matrix

Le Nothing Phone (4a) Pro repose sur une plateforme de milieu de gamme récente (Snapdragon 7 Gen 4), pensée pour offrir un bon équilibre entre puissance, efficacité énergétique et maîtrise des coûts. Dans la pratique, cela se traduit par une expérience globalement très fluide au quotidien. La navigation dans l’interface, le multitâche ou encore le passage rapide d’une application à l’autre se font sans ralentissement perceptible. Nothing OS joue d’ailleurs un rôle important dans cette sensation de fluidité : l’interface est légère, les animations sont bien optimisées et l’absence de bloatware évite de surcharger inutilement le système.

Dans les usages classiques type réseaux sociaux, navigation web, streaming vidéo ou messagerie, le smartphone ne montre aucune faiblesse. Même avec plusieurs applications ouvertes en arrière-plan, la gestion de la mémoire reste efficace et l’ensemble conserve une bonne réactivité. C’est clairement un appareil conçu pour répondre aux besoins de la grande majorité des utilisateurs.

Côté jeu, le Phone (4a) Pro s’en sort également bien. Les titres populaires comme Call of Duty Mobile ou Genshin Impact sont jouables dans de bonnes conditions avec des réglages graphiques intermédiaires à élevés selon les jeux. On reste évidemment en dessous des performances des smartphones équipés de puces haut de gamme, mais pour un appareil de cette catégorie tarifaire, les performances restent très solides. Les sessions prolongées restent stables et la chauffe reste relativement contenue.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) ProADN

Concernant le Glyph Matrix, le Nothing Phone (3) et le Phone (4a) Pro partagent tous les deux l’idée d’un écran au dos du smartphone. La vraie différence, c’est surtout la manière dont Nothing le positionne. Sur le Phone (3), la marque met clairement en avant une dimension plus ouverte et plus ludique puisque le Phone (3) permet via un bouton tactile au dos de le piloter tandis que le Phone (4a) Pro se limitera à un affichage des alertes importantes, minuteur, selfie mirror et autres outils contextuels.

Nothing Phone (4a) Pro vs Nothing Phone (3)

Nothing Phone (4a) Pro vs Nothing Phone (3)ADN

Photo : un capteur polyvalent qui s’en sort bien dans toutes les situations

Le Nothing Phone (4a) Pro mise sur un module photo polyvalent, et sur le terrain, il parvient globalement à proposer des résultats cohérents, quel que soit le type de scène. Il ne rivalise pas avec les meilleurs photophones du marché, mais il couvre efficacement tous les usages du quotidien avec des résultats fiables.

En conditions lumineuses complexes, le smartphone s’en sort particulièrement bien. La scène en contre-jour sous l’arche du Louvre est un bon exemple : malgré une forte différence d’exposition entre l’intérieur sombre et l’extérieur très lumineux, le téléphone parvient à conserver du détail dans les ombres tout en évitant de brûler complètement le ciel. Les silhouettes restent lisibles et la scène garde une belle profondeur. On note tout de même une légère tendance à éclaircir l’image, ce qui peut parfois atténuer un peu le contraste naturel.

En photo de jour, le capteur principal délivre des clichés détaillés et bien équilibrés. Sur la scène des colonnes de Buren, le niveau de netteté est bon sur l’ensemble de l’image, avec une gestion correcte de la géométrie et peu de déformation visible. Les textures des bâtiments et du sol sont bien restituées, même si on reste sur un rendu typique du milieu de gamme, avec un piqué légèrement moins marqué que sur les modèles premium.

La macro est également convaincante. Le cliché de fleurs montre une bonne capacité à faire le point sur des sujets proches, avec un niveau de détail satisfaisant et un flou d’arrière-plan naturel. Le rendu reste agréable, même si l’image peut légèrement manquer de mordant sur les très fins détails.

Enfin, en basse lumière, le Phone (4a) Pro s’en sort plutôt bien. La scène de nuit met en évidence une bonne gestion des éclairages artificiels, avec des couleurs fidèles et un bruit globalement maîtrisé. Les zones sombres conservent du détail sans tomber dans un lissage excessif, et les enseignes lumineuses ne sont pas surexposées. Là encore, le traitement reste équilibré, sans chercher à en faire trop.

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) Pro

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) ProADN

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) Pro

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) ProADN

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) Pro

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) ProADN

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) Pro

Photo prise avec le Nothing Phone (4a) ProADN

Autonomie et recharge

Le Nothing Phone (4a) Pro embarque une batterie de 5400 mAh, une capacité confortable pour un smartphone de ce segment. Dans mon utilisation quotidienne, le téléphone tient sans difficulté une grosse journée, avec encore une marge de sécurité en fin de soirée. En usage plus modéré, il est même possible de s’approcher des deux jours d’autonomie, ce qui reste un très bon résultat pour un appareil équipé d’un écran AMOLED rapide.

L’optimisation logicielle de Nothing OS, relativement léger et peu chargé en applications inutiles, joue clairement en faveur de cette endurance. Même avec l’écran configuré sur un taux de rafraîchissement élevé, la consommation reste maîtrisée et les phases de veille sont bien gérées. La Glyph Matrix activée tout le temps ne consomme au inal que très peu de batterie : 1% en 3h !

Côté recharge, le smartphone prend en charge une charge rapide filaire de 50 W. Concrètement, il faut compter un peu moins d’une heure pour une recharge complète, avec déjà une bonne partie de la batterie récupérée en une trentaine de minutes. Cela permet de remettre rapidement le téléphone à niveau avant de repartir pour la journée.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) ProADN

Verdict

Avec le Phone (4a) Pro, Nothing continue d’affiner sa formule sur le segment du milieu de gamme. Le constructeur britannique ne cherche pas forcément à rivaliser avec les smartphones premium les plus puissants du marché, mais plutôt à proposer une expérience différente, à la fois soignée, fluide et reconnaissable au premier coup d’œil. Le design reste l’un des points forts du téléphone, avec une identité visuelle toujours aussi marquée et une finition plus premium que sur le modèle standard.

Au quotidien, le smartphone se montre très agréable à utiliser. L’écran AMOLED fluide, les performances solides pour cette gamme de prix et l’interface Nothing OS particulièrement épurée offrent une expérience cohérente et bien optimisée. L’autonomie est également au rendez-vous, ce qui permet d’utiliser le téléphone sereinement sur une journée complète, voire davantage selon l’usage. Côté photo, le module gagne en polyvalence par rapport au Phone (4a), ce qui rend le modèle Pro plus intéressant pour les utilisateurs qui prennent régulièrement des clichés.

Le Phone (4a) Pro ne révolutionne pas la gamme, mais il corrige plusieurs points du modèle standard et propose une version plus complète pour ceux qui veulent un peu plus de performances et de polyvalence. En conservant un prix contenu tout en améliorant l’expérience globale, Nothing réussit à proposer un smartphone équilibré et original dans un segment très concurrentiel.

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