Le Phone (3a) Pro ne propose pas un écran plus grand que son petit frère, donc on retrouve la même dalle AMOLED Full HD+ (2392 x 1080 px) avec un taux de rafraîchissement adaptatif : 60, 90, 120 Hz selon les usages. Nothing nous annonce également 3000 nits en luminosité qui nous permet d’utiliser notre téléphone sous un grand soleil sans problème ! L’écran est vraiment beau et les bords bien proportionnés.

Sur la partie processeur, on va retrouver le Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. On retrouvait déjà ce processeur l’année dernière, et Nothing ne joue pas dans la cour du plus puissant, car le téléphone déjà est vendu moins de 500€ et que c’est l’expérience utilisateur qui prime pour la marque. Le processeur reste quand même d’actualité et fait tourner nos jeux (Genshin Impact) sans trop devoir rogner sur la qualité d’image. La chauffe est contenue ce qui est très bien si on passe des heures dessus.