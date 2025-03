L’écran AMOLED du Nothing Phone (3a) fait 6,77 pouces avec une définition de 2392 x 1080 pixels. Cependant, pas de LTPO… on pourra choisir entre 60, 90 et 120 Hz ou laisser le système choisir le taux de rafraichissement adapté. En terme de luminosité, elle est parfaite pour ne pas être dérangé par le soleil ! Le fait que l’écran occupe presque toute la face avant le rend encore plus agréable.

Sur la gamme (3a), on va retrouver le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 avec 256 ou 512 Go de stockage. Ce n’est pas le processeur le plus puissant du marché et Nothing ne joue pas dans cette cour là. L’interface est fluide, le processeur répond bien, l’écran est réactif, c’est le minimum et Nothing le fait bien ! Bien évidemment, on pourra lancer ses jeux favoris avec quelques réglages à faire comme sur Genshin Impact, où il faudra revoir à la baisse les graphismes.