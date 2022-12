Passons maintenant aux écouteurs. Leur format est assez particulier mais il tient bien dans les oreilles et sont légers, ils ne tombent pas si facilement alors qu’au premier abord, je le pensais. Cependant, si de mon côté tout allait bien, ce n’était pas le cas quand je les ai fait essayer à d’autres. Pour le côté universel, on repassera donc… Les contrôles sur les branches ont bien fonctionné quand même et le petit bruit qui validait l’action permet de mieux s’y retrouver.

Suite à cette déconvenue, la signature audio n’a fait que confirmé que le format ouvert obligeait à pousser le volume sonore à fond pour espérer avoir quelques basses, car ces écouteurs en manquent cruellement. L’autonomie en a donc pâti et on était plus proche des 6h que des 7h annoncées.

Si dans la rue les écouteurs n’étaient pas très utiles, ils se sont révélés plus efficaces sur les appels et les conférences. Le son qui sortait était net et mes interlocuteurs m’entendaient parfaitement.