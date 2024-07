Nothing nous propose un écran 6,67″ AMOLED sur son CMF Phone 1, ce qui est vraiment pas mal ! L’interface de Nothing, c’est un peu quitte ou double : on aime ou on aime pas. On pourra d’ailleurs choisir au premier démarrage son interface. Cependant, j’ai décidé de passer le pas et j’apprécie que mes applications bénéficient du même traitement sur l’icône par exemple. Nothing ne propose d’ailleurs que les applications Google à l’exception de Nothing X qui sert aux écouteurs de la marque, pas de bloatwares à se débarrasser ici.



L’interface est fluide, le 120 Hz aide également à rendre cela perceptible. Le téléphone possède 8 Go de mémoire vive et il peut monter jusqu’à 16 Go en utilisant une partie du stockage pour les opérations gourmandes. Le processeur MediaTek Dimensity 7300 5G est tout jeune (sorti en mai 2024), mais il n’arrive pas à battre le Snapdragon 8 Gen 1 par exemple qui lui date de 2021… Il s’exprime mieux sur l’autonomie, et c’est plutôt cela qui est recherché aujourd’hui. Cela n’empêche pas de lancer les jeux actuels avec quelques concessions. Ainsi on va retrouver un mode jeu qui va permettre de ne pas être dérangé pendant nos parties, mais également de booster les performances au détriment de la batterie :



Sur Wuthering Waves (un équivalent Genshin Impact), le jeu m’a proposé de mettre les graphismes en moyen et de rester sur du 30 FPS afin d’éviter tout ralentissement. C’est jouable, le smartphone n’a pas trop chauffé durant les 30 minutes de jeu. Certes, j’aurai aimé avoir des meilleurs graphismes, mais l’écran est déjà très bien et au moins, je suis resté dans les 28-30 FPS.