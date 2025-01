Sur la planche, on va retrouver 2 sorties sur le haut et 1 de chaque côté afin de faire passer les câbles de sa souris et de son clavier. Il faudra la retourner et se munir d’un tournevis cruciforme pour démonter les panneaux et accéder aux ports. On regrette un peu que ce ne soit pas juste des clips. Ensuite, on branche le câble au port USB et d’alimentation puis on referme le tout. Pour les câbles de souris/clavier, on pourra faire des nœuds pour éviter d’avoir trop de fil en sortie.

La rallonge de 5 mètres permet dans un salon de pouvoir se brancher sans difficultés à sa console de jeux ou à un PC à proximité. Le bloc d’alimentation est optionnel et on a suffisamment de longueur quand même pour se rajouter sur la multiprise de la console/TV/etc.

La « Horizonlight LED bar » permet de donner une petite touche gaming supplémentaire. On profite de XXX effets différents et sur la barre tactile on pourra choisir la couleur en glissant son doigt sur le nuancier tactile. Les LEDs sont très lumineuses et on pourra gérer leur intensité ainsi que la rapidité des effets. Malheureusement, on ne peut pas choisir l’effet si on choisit la couleur.