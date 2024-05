La Navee V40 Pro se connecte à votre smartphone via l’application Mi Home du constructeur Xiaomi. On va retrouver un tutoriel au lancement pour découvrir comment passer d’un mode à l’autre et activer les phares. L’interface est simple et permet d’accéder aux fonctionnalités les plus classiques sur ce genre de produit. Ainsi, on pourra voir les stats de la session en cours (ou des 7 derniers jours), la possibilité de la verrouiller, activer les feux et changer les modes de vitesse et régler la régénération de la batterie via les freins. La trottinette pourra aussi être mise à jour via l’application.

L’application est intuitive et mis à part pour la verrouiller, on y retournera peu souvent. D’ailleurs, vous ne pourrez pas consulter votre historique si vous n’êtes pas connecté à la trottinette.