Avant toute chose, le casque que nous avons reçu est un prototype et il peut encore être amené à changer.

Le casque UM600 de Movengine souhaite « révolutionner l’expérience audio » avec sa conception ouverte et creuse, qui devrait offrir « une qualité sonore exceptionnelle et un confort inégalé ». Il s’agit du premier produit audio à adopter une structure unique OWH (Open Wireless Headphone). Pour les caractéristiques du produit, nous n’avons pas eu beaucoup d’informations, on se limitera donc à dire qu’il fait de l’audio spatial, qu’il pèse 309g et que l’autonomie atteint les 30h sur une seule charge. Pas d’applications, on connecte et c’est parti !

On va retrouver sur l’oreillette droite, le port de charge en USB C, le bouton d’allumage/appairage et les boutons de volume. Le casque se veut minimaliste et aucune mention de la marque n’est visible sur le casque par exemple. Il nous a été envoyé avec son étui de transport que voici :