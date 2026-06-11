Le MOVA V70 Ultra Complete assume son positionnement haut de gamme. Le robot mesure 35 cm de diamètre et sa station est imposante, avec 42 cm de large, 45,8 cm de profondeur et 47 cm de haut. Ce n’est donc pas le genre de modèle que l’on glisse discrètement dans un coin minuscule. Il faut lui prévoir une vraie place, surtout si l’on veut profiter correctement de ses fonctions automatiques.

La conception reste assez classique pour le robot lui-même, mais deux éléments changent vraiment l’expérience : le LiDAR rétractable et le système MaxiReachX. Le LiDAR peut rentrer dans le châssis, ce qui permet au robot de descendre à 8,8 cm/8,95 cm selon les sources et de passer plus facilement sous certains meubles bas. L’application affiche même les zones où le robot a rétracté son LiDAR, ce qui permet de comprendre quelles parties ont réellement été accessibles.

La station est l’autre gros morceau. Elle aspire la poussière, lave les serpillières, les sèche à l’air chaud, gère l’eau sale et peut doser automatiquement les produits de nettoyage. Surtout, elle repose sur un système EcoCyclone sans sac, avec un bac lavable annoncé pour jusqu’à 100 jours d’usage mains libres selon MOVA. C’est un vrai avantage à long terme : moins de consommables, moins de déchets et moins de dépenses récurrentes.

Fiche technique