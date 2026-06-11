Test MOVA V70 Ultra Complete : le robot aspirateur qui va chercher la poussière là où les autres abandonnent

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Par Hadrien Miche publié le 11 juin 2026 à 12h30.
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MOVA V70 Ultra Complete
9 /10

Notes

  • Design / qualité de fabrication
    9
  • Station / entretien
    9
  • Aspiration
    9
  • Lavage
    9
  • Navigation / détection d’obstacles
    8
  • Application / fonctionnalités
    9

Avantages

  • Station complète sans sac
  • Très bon lavage

Inconvénients

  • Station volumineuse
  • Quelques limites persistantes sur les coins complexes

Avec le V70 Ultra Complete, MOVA ne cherche pas seulement à empiler les chiffres techniques. La marque mise surtout sur une idée très concrète : donner plus d’allonge à son robot pour nettoyer les bords, les plinthes, les coins et les zones sous les meubles bas. Pour cela, ce modèle combine une serpillière extensible jusqu’à 16 cm, une brosse latérale extensible jusqu’à 12 cm, une aspiration annoncée à 40 000 Pa et une station complète sans sac. Sur le papier, c’est l’un des robots aspirateurs laveurs les plus ambitieux du moment

Design et station

Le MOVA V70 Ultra Complete assume son positionnement haut de gamme. Le robot mesure 35 cm de diamètre et sa station est imposante, avec 42 cm de large, 45,8 cm de profondeur et 47 cm de haut. Ce n’est donc pas le genre de modèle que l’on glisse discrètement dans un coin minuscule. Il faut lui prévoir une vraie place, surtout si l’on veut profiter correctement de ses fonctions automatiques.

La conception reste assez classique pour le robot lui-même, mais deux éléments changent vraiment l’expérience : le LiDAR rétractable et le système MaxiReachX. Le LiDAR peut rentrer dans le châssis, ce qui permet au robot de descendre à 8,8 cm/8,95 cm selon les sources et de passer plus facilement sous certains meubles bas. L’application affiche même les zones où le robot a rétracté son LiDAR, ce qui permet de comprendre quelles parties ont réellement été accessibles.

La station est l’autre gros morceau. Elle aspire la poussière, lave les serpillières, les sèche à l’air chaud, gère l’eau sale et peut doser automatiquement les produits de nettoyage. Surtout, elle repose sur un système EcoCyclone sans sac, avec un bac lavable annoncé pour jusqu’à 100 jours d’usage mains libres selon MOVA. C’est un vrai avantage à long terme : moins de consommables, moins de déchets et moins de dépenses récurrentes.

Fiche technique

  • Type : robot aspirateur laveur avec station multifonction
  • Dimensions du robot : 350 x 350 x 88 mm
  • Dimensions de la station : 420 x 458 x 470 mm
  • Aspiration maximale : 40 000 Pa
  • Brosse principale : TroboWave DuoBrush anti-enchevêtrement
  • Brosse latérale : extension MaxiReachX jusqu’à 12 cm
  • Serpillière : double serpillière rotative, extension MaxiReachX jusqu’à 16 cm
  • Vitesse de rotation : 300 tr/min
  • Pression au sol : 15 N
  • Relevage des serpillières : 10,5 mm
  • Franchissement d’obstacles : jusqu’à 9 cm selon MOVA, avec précision importante : cela correspond à deux paliers combinés ; pour un obstacle vertical simple, MOVA indique jusqu’à 4,5 cm
  • Navigation : LiDAR rétractable, caméra RGB, éclairage LED, détection d’obstacles
  • Reconnaissance d’objets : plus de 300 objets selon MOVA
  • Bac à poussière : système EcoCyclone sans sac
  • Réservoir d’eau propre : 4 L
  • Réservoir d’eau sale : 3,5 L
  • Batterie : 6 400 mAh
  • Lavage des serpillières : eau chaude jusqu’à 100 °C
  • Séchage : air chaud jusqu’à 70 °C
  • Prix : 1 399 €
MOVA V70 Ultra Complete

MOVA V70 Ultra CompleteADN

MOVA V70 Ultra Complete

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MOVA V70 Ultra Complete

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MOVA V70 Ultra Complete

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MOVA V70 Ultra Complete

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Aspiration : très puissante, mais pas magique dans les coins difficiles

Avec 40 000 Pa annoncés, le MOVA V70 Ultra Complete joue clairement la carte de la démonstration technique. Comme toujours, ce chiffre doit être pris avec prudence : les Pa ne racontent pas toute l’histoire, car le résultat dépend aussi de la brosse, du flux d’air, de la navigation et du type de sol. Mais les tests disponibles vont dans le même sens : le V70 aspire très fort et se montre particulièrement convaincant sur sols durs.

On a testé le robot avec un mélange de poussière, herbes séchées, poils d’animaux, cornflakes émiettés et saletés placées jusqu’aux bords. Le robot a retiré l’essentiel dès le premier passage, avec un vrai gain visible grâce à la brosse latérale extensible. En revanche, quelques débris sont restés dans un coin plus compliqué avant d’être éliminés lors d’un second passage.

C’est probablement la meilleure manière de résumer ce V70 : il réduit beaucoup les reprises manuelles, mais il ne transforme pas tous les angles complexes en zones parfaitement nettoyées en un seul passage. Sur ce point, il reste un robot aspirateur, pas une main humaine capable d’insister exactement au bon endroit.

MOVA V70 Ultra

MOVA V70 UltraADN

Lavage : le vrai point fort du V70 Ultra Complete

Le lavage est clairement la partie la plus intéressante du produit. MOVA annonce deux serpillières rotatives à 300 tr/min, une pression de 15 N et une extension latérale jusqu’à 16 cm. Dans les faits, c’est surtout cette extension qui change la donne. Là où beaucoup de robots lavent correctement le centre d’une pièce mais laissent une bande sale le long des meubles, le V70 pousse sa serpillière vers l’extérieur pour aller chercher les zones normalement hors de portée.

Avec un meuble bas, le robot reste efficace : il ne pouvait pas passer entièrement dessous, mais sa serpillière extensible a pu nettoyer une zone nettement plus profonde que sur un robot classique. Les taches de café sur zone ouverte ont disparu dès le premier passage, tandis que les saletés séchées sur les bords ont demandé davantage d’efforts et ont laissé quelques traces dans les joints les plus difficiles.

Cela confirme une chose : le V70 Ultra Complete est très fort pour réduire les angles morts, mais il ne remplace pas totalement un nettoyage manuel sur des joints profonds, très encrassés ou des taches anciennes. En revanche, pour l’entretien régulier d’un logement, son système de lavage fait partie des plus convaincants du moment.

Le MOVA V70 Ultra Complete sait détecter les tapis, augmenter l’aspiration, relever ses serpillières ou même déposer les serpillières à la station avant une session dédiée à l’aspiration. Cette dernière option est importante : elle évite de traîner des pads humides sur des surfaces textiles plus épaisses.

MOVA V70 Ultra Complete

MOVA V70 Ultra CompleteADN

Navigation et obstacles : très bon niveau, pas infaillible

Le V70 combine LiDAR, caméra RGB, éclairage LED et détection d’obstacles. MOVA met aussi en avant la reconnaissance de plus de 300 objets. Dans les tests, la navigation est globalement précise, avec un bon suivi des trajets, un retour fiable à la station et une reconnaissance utile des obstacles courants comme les chaussures ou câbles.

Mais là encore, ce n’est pas parfait. Le robot a voulu grimper sur le pied plat d’un bureau pendant le test. Ce n’est pas dramatique, mais cela rappelle qu’un robot haut de gamme peut encore se tromper face à des formes basses ou inhabituelles.

Le système StepMaster 2.0 est aussi l’un des arguments forts du produit. MOVA annonce un franchissement jusqu’à 9 cm, mais précise que cela correspond à deux marches/paliers espacés, et non à un obstacle vertical unique ; pour une marche simple, la limite annoncée est de 4,5 cm. C’est une nuance importante, parce que le “9 cm” peut facilement être mal interprété.

MOVA V70 Ultra

MOVA V70 UltraADN

Application et entretien : complet sans être indigeste

L’application MOVA semble bien pensée. La cartographie initiale est rapide, que les pièces peuvent être divisées, fusionnées ou renommées, et que l’on peut ajuster les tapis, types de sols, zones interdites et paramètres de nettoyage pièce par pièce. Le mode Clean Genius permet aussi d’automatiser une partie des décisions, ce qui évite de devoir tout configurer manuellement dès le départ.

Côté entretien, le V70 marque des points grâce à sa station sans sac. Le bac lavable est plus cohérent sur un produit à ce tarif qu’un système reposant sur des sacs propriétaires à racheter régulièrement. Il faudra tout de même vider le bac, nettoyer les filtres, surveiller les réservoirs d’eau et vérifier les petites roues ou brosses. La brosse principale gère très bien les cheveux, même si quelques poils peuvent encore se coincer au niveau de la petite roulette avant.

Application MOVA

Application MOVAADN

Verdict

Le MOVA V70 Ultra Complete est un robot aspirateur laveur très ambitieux, et surtout l’un des rares modèles récents à apporter une vraie réponse à un problème concret : les zones que les robots nettoient mal, comme les bords, les coins, les dessous de meubles bas et les espaces étroits. Sa serpillière extensible de 16 cm et sa brosse latérale extensible de 12 cm ne sont pas de simples gadgets marketing ; les tests montrent qu’elles améliorent réellement la couverture de nettoyage.

Il impressionne aussi par sa station sans sac, son lavage à l’eau chaude, son séchage à l’air chaud, sa très forte aspiration et sa navigation globalement fiable. Les défauts existent : prix très élevé, encombrement important, quelques limites dans les coins difficiles, une détection d’obstacles pas totalement infaillible et des petites faiblesses relevées le long des bords de tapis. Mais l’ensemble reste particulièrement solide.

À 1 399 €, ce n’est clairement pas un achat raisonnable pour tout le monde. Pour un petit appartement simple, un modèle moins cher fera déjà très bien le travail. En revanche, pour une grande surface, un logement avec animaux, beaucoup de sols durs, des meubles bas et une vraie envie de limiter l’entretien manuel, le MOVA V70 Ultra Complete fait partie des robots les plus convaincants du moment.

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