Le JBL Live 780NC reprend l’ADN visuel des précédents modèles Live, mais avec un design un peu plus moderne et plus premium. JBL abandonne le look assez plastique des anciennes générations pour quelque chose de plus sobre, avec des finitions métalliques discrètes et un arceau mieux travaillé. Le casque reste pliable, ce qui est pratique pour le transport, même si la housse fournie reste assez basique pour cette gamme de prix.

Les coussinets sont confortables, avec une mousse assez épaisse qui englobe bien les oreilles. L’isolation passive est déjà correcte avant même d’activer la réduction de bruit. Même après plusieurs heures d’écoute ou durant un trajet complet en train, le casque reste agréable à porter. L’arceau exerce une pression bien maîtrisée et JBL évite ici le piège des casques trop serrés.

On sent surtout que JBL a cherché à rendre son casque plus mature. Là où certains anciens modèles misaient beaucoup sur les basses et un look un peu démonstratif, le Live 780NC paraît plus équilibré dans sa proposition. Le casque est également disponible dans de nombreux coloris pour matcher la personnalité de son porteur : orange, violet, vert, noir, blanc, sable et bleu.

Fiche technique

Casque Circum

Haut-parleurs : 40 mm

Réponse en fréquence : 10 Hz – 40 kHz

Sensibilité : 98 dB

Impédance : 32 ohms

Bluetooth 6.0

Réduction de bruit True Adaptive ANC

4 microphones

JBL Spatial Sound

Connexion multipoint

Autonomie : jusqu’à 80 h (50 h avec ANC) avec charge rapide : 5 min = 1 h d’écoute

Temps de charge : 2 h

Poids : 260 g

Prix : 179,99€

Dans la boite, on va retrouver la pochette en tissu, ainsi qu’un câble USB-C vers jack 3.5mm, il faudra cependant de la batterie pour pouvoir en profiter.