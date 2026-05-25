Test JBL live 780NC

Tech > JBL
Par Hadrien Miche publié le 25 mai 2026 à 18h00.
Tech
JBL Live 780NC
9 /10

Notes

  • Design & Confort
    8
  • Qualité audio
    8
  • Réduction de bruit
    8
  • Application et Fonctionnalités
    9
  • Autonomie
    10

Avantages

  • - Autonomie énorme
  • - Application très complète
  • - Son immersif et dynamique

Inconvénients

  • - Micro moyen en extérieur
  • - ANC encore légèrement derrière les meilleurs
  • - Signature sonore peu neutre

Avec son JBL Live 780NC, JBL vient clairement attaquer le segment des casques Bluetooth à réduction de bruit accessibles, mais sans faire l'impasse sur les fonctionnalités premium. Proposé à 179,99 €, le modèle se positionne bien en dessous des références très haut de gamme de Sony ou Bose, tout en embarquant une fiche technique particulièrement solide : compatibilité LDAC, Bluetooth multipoint, réduction de bruit adaptative, spatialisation audio et surtout une autonomie impressionnante. Sur le papier, le Live 780NC semble presque trop complet pour son tarif, voilà ce qu'on en a pensé après plusieurs semaines de test.

Présentation et design

Le JBL Live 780NC reprend l’ADN visuel des précédents modèles Live, mais avec un design un peu plus moderne et plus premium. JBL abandonne le look assez plastique des anciennes générations pour quelque chose de plus sobre, avec des finitions métalliques discrètes et un arceau mieux travaillé. Le casque reste pliable, ce qui est pratique pour le transport, même si la housse fournie reste assez basique pour cette gamme de prix.

Les coussinets sont confortables, avec une mousse assez épaisse qui englobe bien les oreilles. L’isolation passive est déjà correcte avant même d’activer la réduction de bruit. Même après plusieurs heures d’écoute ou durant un trajet complet en train, le casque reste agréable à porter. L’arceau exerce une pression bien maîtrisée et JBL évite ici le piège des casques trop serrés.

On sent surtout que JBL a cherché à rendre son casque plus mature. Là où certains anciens modèles misaient beaucoup sur les basses et un look un peu démonstratif, le Live 780NC paraît plus équilibré dans sa proposition. Le casque est également disponible dans de nombreux coloris pour matcher la personnalité de son porteur : orange, violet, vert, noir, blanc, sable et bleu.

Fiche technique

  • Casque Circum
  • Haut-parleurs : 40 mm
  • Réponse en fréquence : 10 Hz – 40 kHz
  • Sensibilité : 98 dB
  • Impédance : 32 ohms
  • Bluetooth 6.0
  • Réduction de bruit True Adaptive ANC
  • 4 microphones
  • JBL Spatial Sound
  • Connexion multipoint
  • Autonomie : jusqu’à 80 h (50 h avec ANC) avec charge rapide : 5 min = 1 h d’écoute
  • Temps de charge : 2 h
  • Poids : 260 g
  • Prix : 179,99€

Dans la boite, on va retrouver la pochette en tissu, ainsi qu’un câble USB-C vers jack 3.5mm, il faudra cependant de la batterie pour pouvoir en profiter.

JBL Live 780NC

JBL Live 780NCADN

Une signature sonore très JBL… dans le bon sens du terme

Dès les premières minutes, on reconnaît immédiatement la signature sonore JBL. Le Live 780NC propose un son énergique, vivant et particulièrement plaisant sur les musiques modernes. Les basses sont présentes, profondes et apportent beaucoup de dynamisme sans complètement écraser le reste du spectre.

Sur de l’électro, du hip-hop ou de la pop, le casque est franchement excellent. Il donne envie de monter le volume et conserve une bonne maîtrise même à haut niveau sonore. Les graves restent propres et évitent l’effet « bouillie » que l’on retrouve parfois sur des casques plus abordables.

Les médiums sont correctement mis en avant, notamment sur les voix, même si elles peuvent parfois sembler légèrement en retrait face à la puissance des basses. Les aigus restent relativement doux et évitent toute agressivité, ce qui permet de longues sessions d’écoute sans fatigue particulière.

Le Live 780NC n’est pas un casque neutre destiné aux audiophiles les plus exigeants. JBL cherche ici le plaisir immédiat et honnêtement, ça fonctionne très bien. Le casque est fun à écouter et particulièrement immersif.

L’application JBL Headphones permet également d’aller beaucoup plus loin grâce à un égaliseur complet. Il est très facile d’adoucir un peu les basses ou au contraire de pousser encore davantage le côté spectaculaire du casque selon ses préférences.

La compatibilité LDAC apporte un vrai plus sur Android avec des fichiers audio de bonne qualité. On gagne en détails et en précision, notamment sur les morceaux les plus riches.

Concernant les appels, le résultat est bon dans des environnements calmes. Les voix restent claires et compréhensibles. En revanche, comme beaucoup de casques Bluetooth, le Live 780NC montre ses limites dans les rues très bruyantes ou avec beaucoup de vent.

JBL Live 780NC

JBL Live 780NCADN

JBL Live 780NC

JBL Live 780NCADN

Une réduction de bruit enfin convaincante

Pendant longtemps, JBL est resté un peu en retrait face à Sony ou Bose sur la réduction de bruit. Avec le Live 780NC, l’écart se réduit clairement. Le casque se montre particulièrement efficace dans les transports. Les bruits graves comme les moteurs, les ventilations ou les rames de métro sont très bien atténués. Dans un open space ou un train, le gain en confort est immédiat.

Les voix et certains sons plus aigus restent encore légèrement perceptibles, surtout dans des environnements très bruyants, mais pour un casque à moins de 200 €, le résultat est franchement solide. Le mode transparence est lui aussi réussi. Les voix restent naturelles et il est possible de discuter rapidement sans retirer le casque.

JBL propose également un mode ANC adaptatif qui ajuste automatiquement l’intensité de la réduction de bruit selon l’environnement. Ce n’est pas révolutionnaire au quotidien, mais le système fonctionne bien et évite certains effets de pression désagréables.

JBL Live 780NC

JBL Live 780NCADN

Application et fonctionnalités : JBL coche toutes les cases

L’application JBL Headphones est probablement l’une des meilleures surprises du Live 780NC. JBL propose énormément d’options de personnalisation et le casque paraît beaucoup plus premium grâce à cette partie logicielle.

On retrouve évidemment l’égaliseur, les réglages de réduction de bruit, les commandes tactiles personnalisables ou encore les différents niveaux de transparence. Mais JBL ajoute aussi Personi-Fi 3.0, un système de calibration audio qui adapte le rendu sonore selon votre audition. Le multipoint Bluetooth fonctionne très bien et permet de passer facilement d’un smartphone à un ordinateur sans manipulation compliquée.

Le casque est également prêt pour le futur avec le support du LE Audio et d’Auracast. Même si ces technologies restent encore peu utilisées aujourd’hui, c’est un vrai plus pour la durée de vie du produit.

Application JBL

Application JBLADN

Une autonomie impressionnante

C’est clairement l’un des énormes points forts du JBL Live 780NC. Avec jusqu’à 80 heures annoncées sans ANC et environ 50 heures avec la réduction de bruit activée, le casque fait partie des meilleurs élèves du marché. Dans la pratique, il est très facile de tenir une semaine complète d’utilisation intensive sans passer par la case recharge. Pour les voyages ou les utilisateurs nomades, c’est un vrai confort.

La charge rapide est également très efficace et permet de récupérer plusieurs heures d’écoute en seulement quelques minutes.

Verdict

À 179,99 €, le JBL Live 780NC est probablement l’un des casques Bluetooth les plus intéressants du moment dans cette gamme de prix. JBL réussit à proposer un produit extrêmement polyvalent, avec un excellent confort, une autonomie monstrueuse, une application très complète et une qualité audio particulièrement plaisante pour le grand public.

Le casque ne rivalise pas totalement avec les références ultra premium sur la réduction de bruit ou la qualité des microphones, mais l’écart devient difficile à justifier quand on regarde la différence de prix. Pour quelqu’un qui cherche un casque nomade moderne, endurant et fun à utiliser au quotidien sans dépasser les 200 €, le Live 780NC est clairement une très bonne surprise.

Navigation