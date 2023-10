Ice-Watch a gardé un design assez simple mais passe-partout avec ses montres connectées. Elles s’inspirent de l’Apple Watch pour continuer dans la stratégie qui les a fait connaitre à l’époque avec Swatch.

Les 2 modèles sont compatibles avec iOS et Android et reposent sur un OS propriétaire. Impossible de rajouter des applications, mais pour la smart one, on va retrouver plus de 100 sports pris en charge, les notifications et la gestion de la musique. Sur la junior, destiné aux 6 à 16 ans, on va retrouver une version encore plus légère avec quelques sports, les notifs et 4 jeux intégrés. Le constructeur a été assez avare sur les caractéristiques techniques donc voici le peu d’infos que nous avons :

Caractéristiques Ice-Watch smart one :

Boitier aluminium 40 x 44 mm

Ecran 1,85 pouces TFT (240 x 280)

IP68

Batterie 210 mAh

Prix : 99 euros

Caractéristiques Ice-Watch smart junior :

Ecran 1,4 pouces

IP68

Prix : 79 euros





Pratique avec la smart one, on peut piloter l’interface grâce à la couronne, contrairement à la smart junior qui ne fait que bouton. Dans la boite on va retrouver un câble de recharge différent pour chaque montre à cause d’un petit ergot en plastique sur celui de la junior. D’ailleurs le câble ne tient pas spécialement bien sur la smart one et c’est particulièrement agaçant.