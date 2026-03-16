Test Huawei Watch GT Runner 2

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Par Hadrien Miche publié le 16 mars 2026 à 9h00.
Tech
Huawei Watch GT Runner 2
8 /10

Notes

  • Design
    9
  • Interface et écosystème
    7
  • Précision GPS
    8
  • Fonctions sports
    9
  • Suivi santé
    8
  • Autonomie
    8

Avantages

  • - GPS très précis
  • - Marathon Mode ultra complet
  • - Boîtier titane léger et fin

Inconvénients

  • - Écosystème Huawei moins riche que Garmin Connect
  • - Pas d'écran plus grand pour ceux qui aiment le 1,4"

Avec la Watch GT Runner 2, Huawei ne cherche pas à faire une simple montre connectée orientée sport. Ici, l’objectif est clair : séduire les coureurs exigeants, ceux qui parlent VO2max, seuil lactique et charge d’entraînement autour d’un café. Plus fine, plus légère, plus précise et plus autonome, cette nouvelle génération veut se poser comme une alternative crédible aux Garmin et COROS haut de gamme… tout en restant sous la barre symbolique des 400 €.

Présentation et design

La Huawei Watch GT Runner 2 n’est pas une simple déclinaison d’une montre connectée existante avec quelques fonctions sport en plus. Elle a été pensée dès le départ pour les coureurs exigeants, ceux qui préparent un semi, un marathon ou qui suivent leur charge d’entraînement avec précision. Là où beaucoup de montres cherchent à être polyvalentes, celle-ci assume clairement son ADN performance.

Visuellement, elle combine légèreté et matériaux premium. Son boîtier et sa lunette en alliage de titane lui donnent un aspect haut de gamme tout en maintenant un poids plume : 34,5 g pour le boîtier seul, 43,5 g avec le bracelet tissé. Avec seulement 10,7 mm d’épaisseur et un diamètre de 43,5 mm, elle se fait oublier au poignet, même sur longue distance.

L’écran AMOLED de 1,32 pouce, capable d’atteindre jusqu’à 3000 nits, assure une lisibilité excellente en plein soleil, un vrai atout pour le running outdoor.

Ce qui la différencie réellement, c’est son approche technique orientée performance. Elle embarque une nouvelle architecture GPS 3D Floating Antenna en bi-bande multi-satellites, conçue pour améliorer la précision en environnement complexe (tunnels, zones urbaines denses). Elle propose également un Marathon Mode complet avec simulation de course, stratégie d’allure, pacer virtuel et rappels de ravitaillement.

La montre est livrée avec un bracelet tissé AirDry, plus respirant que la génération précédente, qui complète l’ensemble avec un confort parfaitement adapté aux entraînements intensifs comme au port quotidien. La montre est également livré avec un second bracelet en silicone (voir photo).

Fiche technique :

  • Écran : 1,32 pouces
  • Luminosité : jusqu’à 3000 nits
  • Boîtier : titane
  • Verre : Kunlun Glass
  • Dimensions : 43,5 × 43,5 × 10,7 mm
  • Poids : 34,5 g (boîtier seul)
  • Batterie : 540 mAh
  • Autonomie : 14 jours (léger) / 32h GPS bi-bande
  • Positionnement : bi-bande multi-satellites
  • Recharge : sans fil
  • Haut-parleur : oui
  • Appels Bluetooth : oui
  • Compatible iOS & Android
  • Prix indicatif : 399 €
Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2ADN

Interface et expérience utilisateur

Au quotidien, la Watch GT Runner 2 se montre simple et agréable à utiliser. L’interface de Huawei reste fidèle à celle de ses précédentes montres, avec une navigation claire basée sur des glissements pour accéder aux widgets et aux notifications. L’écran AMOLED se montre particulièrement lumineux et lisible en extérieur, ce qui reste un vrai avantage pour une montre orientée running. La navigation est globalement fluide et les menus sont faciles à comprendre, même pour quelqu’un qui découvre l’écosystème Huawei.

En course, l’ergonomie est bien pensée. Les deux boutons physiques permettent de lancer rapidement une activité, mettre en pause une séance ou marquer un tour sans passer par l’écran tactile, ce qui est appréciable en plein effort ou par mauvais temps. Les écrans de données sont lisibles et personnalisables, avec des informations affichées de manière claire pendant la séance.

Côté smartwatch, la gestion des notifications reste correcte mais assez basique. On peut consulter les messages et les appels entrants directement depuis la montre, mais les possibilités d’interaction restent limitées comparées à certaines montres concurrentes (surtout sous iOS). L’ensemble reste néanmoins cohérent avec le positionnement du produit : une montre avant tout orientée sport et performance plutôt qu’une smartwatch complète.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2ADN

Application, écosystème et analyse des données

La Watch GT Runner 2 prend bien évidemment toute sa dimension une fois synchronisée avec l’application Huawei Health. L’interface est claire, structurée et met immédiatement en avant les indicateurs clés : charge d’entraînement, statut de récupération, VO2max, seuil lactique, historique des courses et progression globale. L’analyse post-run est particulièrement détaillée avec courbes d’allure, fréquence cardiaque, puissance, oscillation verticale, temps de contact au sol ou encore répartition des zones d’effort. Pour un coureur qui aime comprendre ses performances et ajuster ses séances, les outils sont complets et cohérents.

L’application propose également des plans d’entraînement personnalisés basés sur un objectif (10 km, semi, marathon), avec génération automatique d’un programme structuré et suivi au poignet.

La synchronisation fonctionne correctement sur Android comme sur iOS. En revanche, la plateforme communautaire et l’ouverture vers les services tiers restent un cran en dessous des leaders historiques du segment. Cela ne remet pas en cause la qualité des données, mais cela pourrait sembler limitant à certains utilisateurs déjà habitués à un écosystème sportif ultra connecté.

Dans l’ensemble, l’expérience logicielle est solide, moderne et pensée pour accompagner la progression, sans noyer l’utilisateur sous une complexité inutile.

Marathon Plan

Marathon PlanHUAWEI

Performances et expérience en course

Sur le terrain, la Watch GT Runner 2 confirme qu’elle n’est pas là pour faire de la figuration. Le positionnement GPS bi-bande se montre rapide à accrocher et surtout très stable, même dans des environnements compliqués comme les rues bordées d’immeubles ou les passages en tunnel.

Les tracés sont propres et cohérents, avec peu d’écarts parasites, et l’allure instantanée reste relativement stable pendant l’effort.

Le Marathon Mode apporte une vraie dimension stratégique avec tableau d’allure, estimation du temps final, gestion de l’effort en fonction de la fréquence cardiaque ou du rythme cible, et rappels de ravitaillement.

Les métriques avancées comme la puissance de course, la charge d’entraînement ou le seuil lactique permettent d’aller plus loin dans l’analyse et rapprochent la montre d’un véritable outil d’entraînement.

Autonomie, santé et usage au quotidien

Au-delà de la performance pure, la Watch GT Runner 2 se montre polyvalente au quotidien.

Son autonomie est l’un de ses grands atouts : avec une utilisation classique mêlant notifications, suivi santé continu et plusieurs séances GPS par semaine, elle tient facilement plus d’une semaine sans passer par la recharge.

En mode GPS intensif, elle encaisse les longues sorties sans stress, ce qui rassurera les coureurs préparant des distances marathon ou trail long.

Côté santé, la montre assure un suivi complet avec fréquence cardiaque continue, variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), SpO2, suivi du sommeil détaillé et indicateurs de récupération. Ces données ne sont pas seulement informatives : elles viennent alimenter les recommandations d’entraînement et ajuster la charge en fonction de l’état de fatigue.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2ADN

Verdict

La Huawei Watch GT Runner 2 ne cherche pas à séduire tout le monde, et c’est justement sa force. Elle s’adresse clairement aux coureurs réguliers à engagés : ceux qui préparent une course, suivent un plan structuré et veulent des indicateurs fiables pour progresser. Si votre usage se limite à compter vos pas ou à enregistrer deux footings par mois, vous n’exploiterez pas tout son potentiel.

En revanche, pour un profil orienté performance (préparation 10 km, semi ou marathon), elle prend tout son sens. Sa précision GPS, ses métriques avancées (puissance, seuil lactique, charge d’entraînement), sa récupération dynamique et son Marathon Mode forment un ensemble cohérent et réellement exploitable.

Ajoutez à cela une autonomie solide, un design léger en titane et un tarif contenu, et vous obtenez une montre taillée pour battre des records personnels.

À 399 €, elle se positionne de manière très agressive face à des modèles Garmin plus chers, tout en offrant une proposition technique crédible et assumée.

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