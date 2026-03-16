La Huawei Watch GT Runner 2 n’est pas une simple déclinaison d’une montre connectée existante avec quelques fonctions sport en plus. Elle a été pensée dès le départ pour les coureurs exigeants, ceux qui préparent un semi, un marathon ou qui suivent leur charge d’entraînement avec précision. Là où beaucoup de montres cherchent à être polyvalentes, celle-ci assume clairement son ADN performance.

Visuellement, elle combine légèreté et matériaux premium. Son boîtier et sa lunette en alliage de titane lui donnent un aspect haut de gamme tout en maintenant un poids plume : 34,5 g pour le boîtier seul, 43,5 g avec le bracelet tissé. Avec seulement 10,7 mm d’épaisseur et un diamètre de 43,5 mm, elle se fait oublier au poignet, même sur longue distance.

L’écran AMOLED de 1,32 pouce, capable d’atteindre jusqu’à 3000 nits, assure une lisibilité excellente en plein soleil, un vrai atout pour le running outdoor.

Ce qui la différencie réellement, c’est son approche technique orientée performance. Elle embarque une nouvelle architecture GPS 3D Floating Antenna en bi-bande multi-satellites, conçue pour améliorer la précision en environnement complexe (tunnels, zones urbaines denses). Elle propose également un Marathon Mode complet avec simulation de course, stratégie d’allure, pacer virtuel et rappels de ravitaillement.

La montre est livrée avec un bracelet tissé AirDry, plus respirant que la génération précédente, qui complète l’ensemble avec un confort parfaitement adapté aux entraînements intensifs comme au port quotidien. La montre est également livré avec un second bracelet en silicone (voir photo).

Fiche technique :