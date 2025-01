Les Huawei FreeBuds Pro 4 combinent technologie et design pour offrir une expérience audio immersive dixit son constructeur. Les écouteurs sont légers : 5,8 g par écouteur et on va retrouver :

Double driver (11 mm dynamique et diaphragme plan), ANC dynamique intelligent, et codec L2HC 4.0 pour une transmission audio sans perte jusqu’à 2,3 Mbps.

Bluetooth 5.2 avec connexion simultanée à deux appareils

Certification IP54 contre la poussière et les éclaboussures

Jusqu’à 33 heures d’autonomie avec le boîtier de charge et 7 heures en lecture sans ANC

Disponible en noir, blanc, vert avec des embouts silicone et en mousse à mémoire de forme inclus dans la boite

Prix et disponibilité : disponible le 13 janvier pour 199,99 euros