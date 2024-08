Tout d’abord, l’InMotion E20 est capable de tenir en équilibre toute seule ! Cela va nous permettre de prendre en main plus facilement l’appareil. La marque annonce d’ailleurs qu’elle est facile à maitriser ! En quelques minutes on a compris le principe, on se penche en avant pour accélérer et en arrière pour freiner. J’ai moins eu peur sur ce modèle qu’avec le précédent que m’avait prêté un ami…

Une fois lancé, la posture de notre corps fait tout et on se dirige lentement au début, puis on prend confiance et on accélère ! Par contre, petit bémol mais rassurant aussi, malgré le mode débutant, on peut dépasser la limite des 7 km/h. La roue va biper pour nous dire de ralentir, mais au moins on ne tombera pas la tête en avant parce qu’on s’est trop penché et que la roue n’est pas censée nous suivre. Les 2 roues apportent une stabilité, mais par contre, il faut rester sur des voies entretenues ou alors diminuer la vitesse. En effet, à haute vitesse, elle perd de sa stabilité sans pour autant la rendre dangereuse.

En termes d’autonomie, les 30 km annoncés se sont rapprochés des 25-27. C’est correct, mais on aurait aimé avoir plus. Généralement, on est sur des modèles avec 40 km d’autonomie, mais elle a l’avantage d’être légère et facilement transportable donc on pardonne ce manque d’autonomie.