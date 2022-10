Sur les différents tests que nous avons réalisés en écriture/lecture ainsi qu’en poussant la partie graphique via des jeux vidéo, la machine n’a pas montré de problèmes particuliers. Elle est discrète et silencieuse lors de la navigation Internet, mais également sur des fichiers Office un peu plus costaud. Cependant, c’est en jeu vidéo, où il a fallu modifier quelques paramètres pour lui permettre de jouer à Overwatch 2 dans de bonnes conditions par exemple. Le ventilateur s’est activé et il s’entend dans cette petite boite qui n’a que ça pour se refroidir.

En usage classique, l’appareil sera un bon compagnon pour de nombreuses années avec ses ports USB Type-C, mais si sa petite taille ne vous sert que pour faire un PC multimédia relié à votre télé alors il suffira amplement et pourra transcoder aussi vos fichiers à la volée.