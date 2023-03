L’interface est très sommaire et on regrette ici l’absence d’Android TV. On a donc le choix de visionner des films, photos et même textes (pas de ppt !), et lire de la musique. Tout se règle via les boutons sur le dessus de l’appareil. J’aurai bien aimé avoir une croix directionnelle plutôt que les gauche/droite et haut/bas séparés.

Dans les réglages, on pourra connecter le Formovie P1 à notre Wi-Fi (pour le mirror screen), ainsi que configurer l’affichage ou les paramètres sonores. Les options sont claires et on aura quelques modes par défaut, si vous n’êtes pas trop à bidouiller dedans.