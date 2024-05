La découverte de l’application du constructeur commence mal… L’ajout du robot se passe bien, mais on repère assez vite que l’application n’est pas totalement traduite en français et que notre robot ne parlera que thaïlandais ou anglais. Si l’écran d’accueil montre quelques traductions, on aura un menu entièrement en anglais derrière. On nous a signalé que les développeurs travaillaient dessus afin de fournir voix et app en français prochainement. On peut déjà le relier à Alexa ou Google Assistant pour le piloter à la voix.

La création de la map s’effectue de manière plutôt silencieuse et rapide. J’ai apprécié le fait que les pièces sont “moins précises” que sur d’autres applications : on a rien qui déborde, c’est des lignes droites. On pourra voir le robot se balader en temps réel, même si nous avons eu souvent des désynchronisations lors du suivi. Il a fallu relancer l’application et c’était bon. Sur l’image suivante, on voit la différence entre le parcours en mode aspirateur avec les traits, et le passage avec les serpillières.

Ensuite, on va retrouvera les réglages classiques pour lancer un nettoyage complet ou par zone ou par pièce. On réglera également le type de nettoyage et la force d’aspirations ainsi que les automatisations. C’est l’étape la plus importante pour s’assurer d’un nettoyage correct et surtout fréquent.