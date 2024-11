L’application pour piloter le Eureka E20 Plus est disponible pour iOS et Android. Après la connexion à notre Wi-Fi, le robot va alors effectuer un premier passage pour cartographier et avoir une belle carte de notre logement. Ensuite, on va retrouver les fonctionnalités classiques : on aura 3 modes d’aspirations : Doux, Standard et Turbo ainsi que 4 niveaux pour le nettoyage à l’eau : Sécher (sans eau en fait), Bas, Standard et Haut. Puisque la serpillière ne se retire pas vraiment, le mode « tapis » va être très utile pour qu’elle se lève et ne mouille pas la tapisserie.

L’Eureka E20 Plus est compatible avec les assistants vocaux donc on pourra le connecter à Alexa, Siri ou Google Assistant.